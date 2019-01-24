Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiçbir ülke Venezuela'ya devlet başkanı atayamaz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiçbir ülke Venezuela'ya devlet başkanı atayamaz AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Hiçbir ülke Venezuela’ya ya da başka ülkeye devlet başkanı “atayamaz.” Demokrasi ile yönetilen ülkelerin, başka bir ülkeye “atama” yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır. Bu eylem, gayrı meşru bir eylemdir. Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir. Bu hakaretin peşinden gidenler, Latin Amerika’nın özgürlük ışığı Simon Bolivar yaşasaydı nasıl davranırdı diye düşünsünler ve aynaya uzun uzun baksınlar."

Giriş Tarihi: 24.1.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 12:36