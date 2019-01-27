Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Antalya'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan Antalya'da önemli açıklamalarda bulundu. Antalya'da meydana gelen hortum felaketine değinen Erdoğan, yaraların sarılması için gereken her türlü desteğin devlet tarafından verileceğini söyledi.
Giriş Tarihi: 27.1.2019 19:34Güncelleme Tarihi: 27.1.2019 19:47
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Antalya yaptığımız yatırımlarla ihtişamlı dönemlerine döndü.
Bölgemizde meydana gelen son hadiseler 31 Mart'ı salt bir yerel seçim olmaktan çıkarmıştır.