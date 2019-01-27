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Başkan Erdoğan'dan 'da sürpriz ziyaret! Güzergahındaki bir kafede durdu...

, Konyaaltı ilçesindeki bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 27.01.2019 21:00 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 21:02
Başkan Erdoğan'dan Antalya'da sürpriz ziyaret! Güzergahındaki bir kafede durdu...

Büyükşehir Belediyesine Ait Tesis ve Hizmetlerin Toplu Açılış Töreni'nin ardından alandan ayrılan Erdoğan, Konyaaltı ilçesinde yol güzergahı üzerindeki bir kafeye uğradı.

Başkan Erdoğan'dan Antalya'da sürpriz ziyaret! Güzergahındaki bir kafede durdu...

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve bazılarıyla fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra kafeden ayrıldı.

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Başkan Erdoğan'dan Antalya'da sürpriz ziyaret! Güzergahındaki bir kafede durdu...

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel eşlik etti.

Başkan Erdoğan'dan Antalya'da sürpriz ziyaret! Güzergahındaki bir kafede durdu...
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Başkan Erdoğan'dan Antalya'da sürpriz ziyaret! Güzergahındaki bir kafede durdu...
Başkan Erdoğan'dan Antalya'da sürpriz ziyaret! Güzergahındaki bir kafede durdu...
Başkan Erdoğan'dan Antalya'da sürpriz ziyaret! Güzergahındaki bir kafede durdu...
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