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'te büyük operasyon öncesi flaş duyuru!

'te iki köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 09:49
Bitlis'te büyük operasyon öncesi flaş duyuru!

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Ağaçpınar ve Ayrancılar köyleri ile bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

TERÖRİSTLERİN YAKALANMASI VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN OPERASYON

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis merkez sınırlarındaki Ağaçpınar ve Ayrancılar köy ve mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince bugün saat 08.00'den itibaren (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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Bitlis'te büyük operasyon öncesi flaş duyuru!
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