Babaoğlu: Çok şeyler yaşanacak...

2019 nasıl bir yıl olacak?

Söyleyeyim...

İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin yalan perdelerinin birer birer indirildiği yıl...

Berlin duvarının yıkılışından sonra yaratılan ılımlı barış ve birlik havasının sadece bir kurgu olduğunun bizzat kurgucular tarafından itiraf edildiği yıl...

"Evrensellik" adı verilen iki yüzlülüğün maskesini çıkarıp attığı yıl...

Gelişmiş ülkelerin "ruhu"ndaki bataklığın kör gözlere bile göründüğü bir yıl...

Safların kesinkes ayrıştığı bir yıl...

Yani farklıve sert bir yıl olacak!

Çünkü dünya egemenleri yeni bir düzene geçiş için kavga ediyor ve eski ideolojik/medyatik/diplomatik şık kıyafetleri artık vücutlarına uymuyor...

Venezuela'da olanlar "geçiş"in başlangıçlarından sadece biri...

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