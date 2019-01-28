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Babaoğlu: Çok şeyler yaşanacak...

bugünkü yazısında 2019 yılında yaşanması muhtemel gelişmelere yer verdi. Babaoğlu artık kendini ve asıl niyetlerini gizleyemeyen küresel güçlerin maskesinin tamamen düşeceği yıl olarak değerlendirdiği 2019 için bakın neler söyledi... İşte yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 28.1.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 09:50
Babaoğlu: Çok şeyler yaşanacak...

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2019 nasıl bir yıl olacak?
Söyleyeyim...
İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin yalan perdelerinin birer birer indirildiği yıl...
Berlin duvarının yıkılışından sonra yaratılan ılımlı barış ve birlik havasının sadece bir kurgu olduğunun bizzat kurgucular tarafından itiraf edildiği yıl...
"Evrensellik" adı verilen iki yüzlülüğün maskesini çıkarıp attığı yıl...
Gelişmiş ülkelerin "ruhu"ndaki bataklığın kör gözlere bile göründüğü bir yıl...
Safların kesinkes ayrıştığı bir yıl...
Yani farklıve sert bir yıl olacak!
Çünkü dünya egemenleri yeni bir düzene geçiş için kavga ediyor ve eski ideolojik/medyatik/diplomatik şık kıyafetleri artık vücutlarına uymuyor...
Venezuela'da olanlar "geçiş"in başlangıçlarından sadece biri...

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Babaoğlu: Çok şeyler yaşanacak...
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