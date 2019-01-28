2019 nasıl bir yıl olacak?

Söyleyeyim...

İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin yalan perdelerinin birer birer indirildiği yıl...

Berlin duvarının yıkılışından sonra yaratılan ılımlı barış ve birlik havasının sadece bir kurgu olduğunun bizzat kurgucular tarafından itiraf edildiği yıl...

"Evrensellik" adı verilen iki yüzlülüğün maskesini çıkarıp attığı yıl...

Gelişmiş ülkelerin "ruhu"ndaki bataklığın kör gözlere bile göründüğü bir yıl...

Safların kesinkes ayrıştığı bir yıl...

Yani farklıve sert bir yıl olacak!

Çünkü dünya egemenleri yeni bir düzene geçiş için kavga ediyor ve eski ideolojik/medyatik/diplomatik şık kıyafetleri artık vücutlarına uymuyor...

Venezuela'da olanlar "geçiş"in başlangıçlarından sadece biri...

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Geçen gün ortalık ajanslar Bloomberg kaynaklı "İngiltere Merkez Bankası'nıntransfer talebini reddettiği" haberiyle sarsıldı.Acıklı belki ama gerçek bu işte!altınların, dolarların, petrollerin, bütündoğal kaynakların)İstediklerine istedikleri gibi kullandırıyorlar.Olay bu!Venezuela Merkez Başkanı geçen ay Londra'ya gitmiş ama kendi ülkesinin Londra'da saklanan altın rezervlerine bir türlü ulaşamamış, kapıları açtıramamış, bütün bunların nedeni konusunda doğru düzgün bir cevap bile alamamıştı.Neden? Çünkü siyasi operasyon biraz geç kalmıştı. (Belki Trump ile Pentagon arasındaki kavga yüzünden...)Şimdi Venezuela'ya başka ve "meşru" olduğunu iddia ettikleri bir lider tayin edilince masadaki kartlar da birer birer açılmaya başladı.Bir daha tekrarlayayım...Yıllardır "dedikleri şeyin bütün dünyayı oyalayan birolduğunu şimdiye kadar anlamayan varsa, 2019'da anlayacak."nin üç beş güçlü ülkenin şovsahnesi olduğu,"ınbir ideolojik süs olduğu gerçeği kafalaraçakılacak.Baksanıza...ABD Dışişleri Bakanıda duramayıp ifşa etmiş: "Yani "Yok öyle demokrasi, bağımsızlık, hukuk, vs... Bizim yalanlarımıza inanmak isteyenler bu tarafa!" demek istemişSonuç?Esas süreç yeni başlıyor.Bu yıl bütün dünyada çok şeyler yaşanacak, izleyip göreceğiz.