2019 nasıl bir yıl olacak?***
Söyleyeyim...
İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin yalan perdelerinin birer birer indirildiği yıl...
Berlin duvarının yıkılışından sonra yaratılan ılımlı barış ve birlik havasının sadece bir kurgu olduğunun bizzat kurgucular tarafından itiraf edildiği yıl...
"Evrensellik" adı verilen iki yüzlülüğün maskesini çıkarıp attığı yıl...
Gelişmiş ülkelerin "ruhu"ndaki bataklığın kör gözlere bile göründüğü bir yıl...
Safların kesinkes ayrıştığı bir yıl...
Yani farklıve sert bir yıl olacak!
Çünkü dünya egemenleri yeni bir düzene geçiş için kavga ediyor ve eski ideolojik/medyatik/diplomatik şık kıyafetleri artık vücutlarına uymuyor...
Venezuela'da olanlar "geçiş"in başlangıçlarından sadece biri...
Geçen gün ortalık ajanslar Bloomberg kaynaklı "İngiltere Merkez Bankası'nın Venezuela'nın altın rezervinin 1.2 milyar dolarlık kısmının
transfer talebini reddettiği" haberiyle sarsıldı.
Acıklı belki ama gerçek bu işte! Egemenler bütün değerlerin (
altınların, dolarların, petrollerin, bütün
doğal kaynakların) aslında kendilerine ait olduğunu düşünüyor.
İstediklerine istedikleri gibi kullandırıyorlar.
Olay bu!
Venezuela Merkez Başkanı geçen ay Londra'ya gitmiş ama kendi ülkesinin Londra'da saklanan altın rezervlerine bir türlü ulaşamamış, kapıları açtıramamış, bütün bunların nedeni konusunda doğru düzgün bir cevap bile alamamıştı.
Neden? Çünkü siyasi operasyon biraz geç kalmıştı. (Belki Trump ile Pentagon arasındaki kavga yüzünden...)
Şimdi Venezuela'ya başka ve "meşru" olduğunu iddia ettikleri bir lider tayin edilince masadaki kartlar da birer birer açılmaya başladı.***
Bir daha tekrarlayayım...
Yıllardır "evrensel hukuk"
dedikleri şeyin bütün dünyayı oyalayan bir masal
olduğunu şimdiye kadar anlamayan varsa, 2019'da anlayacak.
"Evrensel demokrasi ilkeleri
"nin üç beş güçlü ülkenin şov
sahnesi olduğu, "evrensel insan
"ın
bir ideolojik süs olduğu gerçeği kafalara
çakılacak.
Baksanıza...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo
da duramayıp ifşa etmiş: "Bundan sonra herkes tarafını seçecek!
"
Yani "Yok öyle demokrasi, bağımsızlık, hukuk, vs... Bizim yalanlarımıza inanmak isteyenler bu tarafa!" demek istemiş
Sonuç?
Esas süreç yeni başlıyor.
Bu yıl bütün dünyada çok şeyler yaşanacak, izleyip göreceğiz.