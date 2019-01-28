Biz milletimiz için yürürüz CHP bölücülerle yürüsün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı. 4'ü Cumhur İttifakı'ndan olmak üzere AK Parti'nin 19 ilçedeki adaylarını açıklayan Erdoğan yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;







Demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her adıma karşı çıkan CHP, bölücülerle hareket etmeye kadar vardı. Varsın yürüsün, en güzel cevabı bunlara Antalya verecek. Biz kimin kiminle yürüdüğüne bakıyoruz. Milletimize olan sevgimizle gerektiğinde ölümün üzerine dahi yürümekten geri durmadık. Vesayet güçlerinden terör örgütlerine ve darbecilere kadar bu ülkenin, bu milletin hakkına, hukukuna, istiklaline, istikbaline saldıran kim varsa hepsinin karşısına dikildik.

Başkan Erdoğan: "Bu seçimler bir beka seçimine dönüşmüştür"

Son 5-6 yılda ülkemizin önünü kesmek, milletimizin ayağına pranga vurmak için oynanan oyunlara karşı verdiğimiz mücadele gerçekten tarihi öneme sahiptir. Bugün de sınırlarımız içinde ve dışında aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Büyük bir üzüntüyle ifade ediyorum ki ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık ve kifayetsiz muhalefet anlayışıdır. Eksiklerimiz, kusurlarımız, hatalarımız belki yanlışlarımız elbette olmuştur. Milletimize, ülkemizi olan sevgimizde samimiyiz. Ülke olarak 16 yılda yaşadıklarımızı gözümüzün önüne getirdiğimizde bunların sayısız örneğiyle karşılaşıyoruz. Bugün de sınırlarımızın içinde ve dışında mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık muhalefet anlayışıdır. Bu parti Gazi Mustafa Kemal'in istismarını yapmıştır. Demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her adıma karşı çıkan CHP, bölücülerle hareket etmeye kadar vardı. Varsın yürüsün, en güzel cevabı bunlara Antalya verecek. Biz kimin kiminle yürüdüğüne bakıyoruz. Milletimize olan sevgimizle gerektiğinde ölümün üzerine dahi yürümekten geri durmadık. Vesayet güçlerinden terör örgütlerine ve darbecilere kadar bu ülkenin, bu milletin hakkına, hukukuna, istiklaline, istikbaline saldıran kim varsa hepsinin karşısına dikildik.







Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından yaşanan doğal afet sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilerim. Bu felaketlerde malları zarar gören vatandaşlarımıza ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi de özellikle iletiyorum. İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Enerji bakanlıklarının büyükşehir belediyesi ve diğer kurumların gelişmeleri yakından takip ediyor. Yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz.



841 MİLYONLUK 27 PROJEYE AÇILIŞ

Başkan Erdoğan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 841 milyon bedelli 27 projenin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:







Bir dönem bu şehrin başına belediyecilik anlamında kara bulutlar çökmüştür. Çok farklı projeleri Menderes Türel hayata geçirdi. Antalya'ya çağ atlatmak AK Parti'ye nasip oldu.. Antalya'yı daha ilerilere taşımaya talibiz.

İHA, SİHA, zırhlı taşıyıcı biz yapıyoruz. Şimdi İHA'nın büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve dünyada örnek teşkil edecek. Antalya havalimanı ne haldeydi. Turistler gelince ne kepazelik oluyordu biliyorsunuz.

Sınırlarımızın yanı başında ülkemize saldırmak için bekleyen terör örgütleri beslenip kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık kafalarına kafalarına indik. Cerablus, El-Bab, Afrin'de indik mi indik. Şimdi de hazır bekliyoruz yanlış yaparlarsa yine oradayız.







'CUMHUR İTTİFAKI'NDA SUİSTİMAL GÖREMEYECEKSİNİZ'

Saldırılar sadece hızımızı kesti. 5-6 yıldaki hadiseler; 2003-2013 büyüme hızıyla devam etseydi, hedeflere yaklaşmış olacaktık. Onca engel, onca saldırı sadece hızımızı kesti. Demokrasi ve kalkınma yolunda son hızla giderken Trenimizi rayından çıkarmak için çok uğraştılar ama başaramadılar.

Onlar kaçacak biz kovalayacağız.Terörle mücadelede nereden nereye geldik. 'İnlerine gireceğiz' dedim, girdik. Girmeye devam ediyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ülkemize girmeden yerinde onları bitireceğiz. Boşa çıkardığımız her saldırı hem gücümüze güç katıyor hem de mücadele azmimizi biliyor.

Cumhur İttifakı'na desteklerinizi verin, sizi mahcup etmeyiz. Cumhur İttifakı'nda suistimaller görmeyeceksiniz.



'31 MART BİR BEKA SEÇİMİDİR'

Başkan Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı Teşkilat yemeğinde de partililerle bir araya geldi. Erdoğan buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

31 Mart 'salt bir mahalli idareler seçimi' olmaktan çıktı. Bu seçimler ülkemiz açısından beka meselesine, beka seçimine dönüşmüştür. Bölücü örgütün siyasi uzantıları ve Pensilvanya tarafından desteklenen karşı bloğun, vatan ve beka gibi hiçbir hedefi hiçbir hassasiyeti yoktur. Yegane hedefi AK Parti'ye çelme takmak, 24 Haziran'ın öcünü almaktır. İçinde Kandil'in, Pensilvanya'nın, ülkemize husumet aşikar tüm çevrelerin olduğu ittifakın yerli ve milli olması mümkün değildir.

(CHP PM Üyesi Kılıçaslan'ın 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır' açıklaması) Dillerinin altındaki baklayı çıkarmışlardır. Bölücü örgütün uzantılarına koltuk değnekliği yapmayı millilik gören zihniyet, ülkemize yıkım getirecektir. Milletin değerleri ile kavgalı anlayıştan başka bir şey beklenemez.