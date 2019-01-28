CHP İstanbul Avcılar Belediye Başkan adayı Turan Hançerli kimdir? Turan Hançerli nereli?

Avukat Turan Hançerli ismi dün CHP Parti Meclisi'nde Avcılar Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Turan Hançerli kimdir ve nereli? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Turan Hançerli gençliğinde yaşadığı bir kazadan sonra iki kolunu da kaybetti ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nda başkan yardımcılığı görevinde bulunuyor.

CHP Avcılar Belediye Başkan adayı Turan Hançerli kimdir ve nereli? Turan Hançerli Tokat'ta 1975 yılında dünyaya geldi. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Turan Hançerli daha sonra Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans derecesi de aldı.

Turan Hançerli, 1993 yılında geçirdiği kaza sonrasında %95 oranında engelli kaldı ve iki kol protezi kullanmaktadır.

Turan Hançerli, İngilizce ve orta seviyede Almanca bilir.

Turan Hançerli; Deniz Hançerli ile evlidir, Asya ve Neşe isminde iki çocukları vardır.

Türkiye'nin 65 noktasında şubesi bulunan ve kamu yararına çalışan Türkiye Sakatlar Derneği'nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ayrıca, Engellilerin Çatı Örgütü olan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Hukuk'tan sorumlu Genel Sekreterlik görevini seçildi.

Denge ve Denetleme Ağı Kuruluşu, Yürütmesi ve Temsilinde aktif rol üstlendi. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Ağın yürüttüğü "Seçimin Şeffaflığı" kampanyasının oluşumunda ve yürütülmesinde aktif görev aldı ve kampanyanın süreç ve sonuçlarını uluslararası gazetelere lanse etti.

Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi kapsamında engelli sivil toplum örgütleri olarak "Gölge Rapor" hazırlanmasında görev aldı ve bu raporla ilgili İsviçre BM nezdinde farkındalık/lobi faaliyetlerinde bulundu.

Engelli Hakları, Ayrımcılık ve Örgütlenme konularında 150'yi aşkın seminer ve panel konuşması yaptı. Ayrıca engelliler ve engelli dernekleri adına Danıştay ve yerel mahkemeler nezdinde gönüllü olarak onlarca dava takip etti.

Başta, 85.000 engelli ve yaşlıyı icra ve davalardan kurtaran 18.01.2017 tarih ve 6770 sayılı yasanın 6. Maddesinin yasalaşmasında aktif rol oynadı.

Ayrıca, birçok yasa değişikliğiyle ilgili TBMM ve Parti Grupları nezdinde savunuculuk faaliyetlerinde bulundu.

Türkiye engelli hareketinin ortaklaşması ve hak temelli çalışmalar yapmaları teşvik etti. Engellilerin defalarca yurt genelinde ortak basın açıklamaları ve toplantılar yapmasını sağladı.

Türkiye Sakatlar Derneği başta olmak üzere Federasyon ve Konfederasyon adına TBMM nezdinde görüşülen yasalarla ilgili görüş, öneri ve yasa tasarısı teklifi hazırladı.

Avrupa'da İngiltere, Almanya, Belçika, İsviçre, Hollanda Bulgaristan ve Yunanistan'da bulunup, engelli hakları alanında gözlem yapma fırsatı buldu ve birçok çalışmada aktif olarak görev aldı. ABD'de 2016 Başkanlık Seçimleri öncesinde Demokrat Parti aday adayı Bernie SANDERS'in kampanyasını ve seçimleri 2 hafta takip etti.

2012-2013 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar İlçesi İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı yaptı.

2014 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Avcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. Bununla birlikte Hukuk Komisyonu, Engelliler ve Çevre Komisyonları başkanlığı yaptı.

Son olarak da 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Avcılar belediye başkanlığına aday oldu.