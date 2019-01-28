CHP'nin Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı PKK destekçisi çıktı!

CHP'de gözler bugün açıklanacak belediye başkan adayları için CHP Genel Merkezi'ndeydi. CHP'de Kadıköy Belediye Başkan adayı MYK'nın ardından PM'den de geçti.





İstanbul'un Kadıköy İlçesi için yapılan oylama sonucuna Şerdil Dara Odabaşı'nın ismi CHP PM'de onaylandı. CHP'li Odabaşı 30'a 29 oyla Şerdil Dara Odabaşı CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu.



ŞERDİL PKK DESTEKÇİSİ ÇIKTI



CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın Lice'deki PKK eylemlerini destekleyen tweetler attığı görüldü.