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'nin Kadıköy adayı PKK destekçisi çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin () Kadıköy Belediye Başkan Adayı ’nın /PKK destekçisi olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.1.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 09:36
CHP'nin Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı PKK destekçisi çıktı!

CHP'de gözler bugün açıklanacak belediye başkan adayları için CHP Genel Merkezi'ndeydi. CHP'de Kadıköy Belediye Başkan adayı MYK'nın ardından PM'den de geçti.



İstanbul'un Kadıköy İlçesi için yapılan oylama sonucuna Şerdil Dara Odabaşı'nın ismi CHP PM'de onaylandı. CHP'li Odabaşı 30'a 29 oyla Şerdil Dara Odabaşı CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu.

ŞERDİL PKK DESTEKÇİSİ ÇIKTI

CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın Lice'deki PKK eylemlerini destekleyen tweetler attığı görüldü.

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CHP'nin Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı PKK destekçisi çıktı!
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