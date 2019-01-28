CHP’nin Ümraniye adayı Cafer Aktürk kimdir?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Belediye başkan adaylarını açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Ümraniye Belediye başkan adayı belli oldu.

1965 sivas zara doğumlu.1975 yılından itibaren istanbul ümraniyede yaşamakta. Yıldız Teknik Üniversitesi Makina mühendisliği bölümünden 1986 yılında makina mühndisi olarak mezun oldu. Yine aynı üniversitede 1988 yılında endüstri yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1988 yılında kurduğu mühendislik şirketinde halen aktif olarak ticari faaliyetini yürütmekte. 2011 yılında aktif olarak siyasete başladı. 2012-2014 ilçe sekreterliği ve 2015 aralık ayından itibaren ilçe başkanlığı görevini yapmaktı. Makina Mühendisleri odası,Tesisat mühndisleri derneği üyesi. Bolucan köyü derneği kurucu başkanlığı ile 3 yıl başkanlığını yaptı. Sivas zara yardımlaşma derneği kurucu yönetim kurulu üyeliği ve zara dernekler federasyonu ile SİVKON dernek üyeliğim bulunmaktadır. Evlive bir çocuk babasıyım.