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İYİ Parti'den, açıklaması: Parti tabanımız ve teşkilatımız tepkiyle karşıladı

İYİ Parti İl Başkanlığı, 'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak 'i göstermesinin ardından yaptığı açıklamada, "CHP Parti Meclisi'nde Sayın Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte, parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır." denildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 13:48 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 13:56
İYİ Parti'den, Tunç Soyer açıklaması: Parti tabanımız ve teşkilatımız tepkiyle karşıladı

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar ifade edildi:

KUCAKLAYICI BİR ADAY BEKLİYORDUK, TEPKİYLE KARŞILANDI

"İzmir İYİ Parti olarak CHP PM'nin kararını parti hiyerarşisi gereği ve teşkilat disiplinimizin sonucu olarak saygı ile karşılıyoruz. İzmir sorunlarını birlikte yaşadığımız ve birlikte aşacağımız bir kenttir. Bu gerçekten yola çıkılarak, bir işbirliğine gidilmiştir. (...) Bu bilinçten hareketle, aday tespitlerinde her kesimi kucaklayacak ve aynı zamanda toplumun belirli kesimlerinin de hassasiyetlerini dikkate alarak bir tercihte bulunulması önceliğimiz iken, son CHP PM'de Sayın Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır.

"ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN"

Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır."

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İYİ Parti'den, Tunç Soyer açıklaması: Parti tabanımız ve teşkilatımız tepkiyle karşıladı
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