Kılıçdaroğlu CHP'sinde Kandil onaylı işler! Kaleler Kandil arzusuna teslim edildi

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde sandık başına gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le kurduğu Millet İttifakı'yla seçimlerden zaferle çıkmayı hedefliyor. Ancak seçimlere sayılı günler kala CHP açıkladığı başkan adaylarıyla büyük tepkilere neden oluyor. Türkiye üzerinde kirli oyunlar kuran 'üst akıl'ın talimatlarıyla hareket eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütünün elebaşılarının yuvalandığı Kandil'e adeta teslim oldu.

CHP'de istifa krizinin yankıları sürüyor

SKANDAL SÖZLER SARF ETMİŞTİ

Kendi kendini inkar eder duruma gelen Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, partinin kalesi olarak gösterilen yerlerde bile PKK sempatizanı isimleri başkan adayı gösterdi. Genel başkan, Aziz Kocaoğlu'nun yerine Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'i, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi. Soyer, Diyarbakır'ın Sur'da terör örgütüne yardım ettiği şüphesiyle görevden alınan ve yerine devlet tarafından atanan kayyum hakkında skandal sözler sarf etmişti. "Sur'a kayyum darbedir, HDP'nin yanındayım" diyen CHP'li Soyer, PKK'nın hendek kalkışmasına "Sur'a bizi almıyorlar, bir şey yapamamak bizi kahrediyor diyerek destek vermişti.

'ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI'

CHP'nin ittifak kurduğu İP'ten Soyer'in adaylığına tepki gösterildi. İP İzmir İl Başkanlığı, Soyer'in adaylığının açıklanmasının ardından, "CHP Parti Meclisi'nde Sayın Soyer'in aday gösterilmesiyle birlikte, parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır" denildi. Ayrıca, "Bundan sonraki süreçte Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır" ifadelerini yer verildi. İlerleyen günlerde İP'in ve Soyer'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

ODABAŞI HDP'LİLERİ ARATMIYOR

İzmir, CHP liderinin 'PKK sever aday' çıkardığı tek şehir olarak kalmadı. Partinin yüksek oy aldığı ve kalesi olarak gösterilen İstanbul'un Kadıköy İlçe Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı yapıldı. PKK'nın Güneydoğu'daki saldırılarına destek veren ve güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlara karşı çıkan Odabaşı'nın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. PKK'nın siyasi kolu HDP'li isimleri aratmayan CHP'li Odabaşı, örgütün özellikle Lice'deki eylemlerine destek mesajları göndermişti. Böylece Türkiye'nin önemli bir ilçesinin daha yönetimi Kandil'deki elebaşılarının inisiyatifine ve yönetimine bırakıldı. "Atatürk'ün partisi Kandil'in yedeği oldu'" diye tepki gösteren yurtsever CHP'liler, yaşananlara isyan ederek özellikle de sosyal medya üzerinden eleştirilerini dile getiriyor.

KAFTANCIOĞLU'NUN PUSULASI ŞAŞTI

CHP'de, Türkiye'ye yönelik soykırım iftirası ve terör operasyonlarına 'Devlet katil değil, seri katil' skandal sözleriyle tanınan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu depremi yaşandı. Kaftancıoğlu İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yeniden aday gösterilmesini istedi.

PARTİLİLER KARŞI ÇIKTI

CHP'liler buna karşı çıkınca, Canan Kaftancıoğlu Twitter'dan "Daima pusulam olan CHP örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren il başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım" diyerek istifa etti.

GÖREVE DEVAM MESAJI

Tartışmaların ardından İlgezdi'nin yeniden listeye alınmasıyla Kaftancıoğlu, "İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul'a olan sorumluluğum gereği, görevime ve mücadeleme devam ediyorum" mesajını paylaştı.

HDP'DEN İTTİFAKA AÇIK DESTEK

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşılarından Cemil Bayık, CHP'ye ittifak çağrısında bulunmuştu. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı karşısında bütün partilerin bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden teröristbaşı Bayık'ın çağrısının ardından, Kılıçdaroğlu harekete geçti. CHP ve İP arasında Millet İttifakı kuruldu. İP tabanının tepkisini almamak ve diğer partilerden oy çekebilmek için ittifaka HDP dahil edilmedi. Ancak Kandil'in partisi İstanbul, Adana ve İzmir'den büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmayacağını açıkladı. HDP Sözcüsü Hakkı Saruhan Oluç, "Bu fedakarlığı şu ya da bu parti lehine yapmıyoruz" diyerek böylece CHP'ye açık destek verildi.

MANİSA VEKİLİNDEN TEPKİ İSTİFASI

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinden PKK'nın siyasi kolu HDP'nin büyük şehirlerde aday çıkarmayarak ittifaka destek vereceğini açıklaması üzerine istifa etti. Akkal, partisinin 'Millet İttifakı'nda yer alması ve yerel seçimlerde danışılmadan aday çıkarılmasını gerekçe göstererek, "HDP'yle ortaklık, telafisi mümkün olmayan tahribat yaratmıştır" dedi.

ORTALIK KARIŞTI

Kılıçdaroğlu liderliğinde parti yönetiminin açıkladığı aday listesi CHP'de ortalığı birbirine kattı. Marmaris'te, CHP'nin asille yedek ilçe yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, istifalarla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Bizler isimlere takılmıyoruz, antidemokratik hareketler ve ilçe teşkilatının kararlarına saygı duyulmamasına tepki olarak istifa ediyoruz" dedi. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Parti Meclisi, Acar'ın yerine Mehmet Oktay'ı aday göstermişti.

CHP'de yaşanan ittifak çatlağı istifaları beraberinde getirdi

'HIRSIZ BÜLENT' SLOGANI

CHP Sancaktepe İlçe Yönetim Kurulu ise Alper Yeğin'in aday gösterilmemesine isyan ederek toplu olarak görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Bakırköy'de de partililer ve ilçe sakinleri sokaklara döküldü. Bülent Kerimoğlu'nun yeniden aday gösterilmesini protesto eden partililer 'Hırsız Bülent' sloganları attı.