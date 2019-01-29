Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Tutuklanan FETÖ’cü Tuğgeneral ile ilgili çarpıcı detay

Tutuklanan ’cü Tuğgeneral ile ilgili çarpıcı detay

BHHM Komutanı Akgülay’ın 15 temmuz darbe girişiminde kullanılan jet uçaklarına yakıt ikmali yapan tanker uçağın pilotu ile ankesörlü telefondan ardışık aramayla iletişime geçtiği öğrenildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 17:01
Tutuklanan FETÖ’cü Tuğgeneral ile ilgili çarpıcı detay

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın 15 temmuz darbe girişimi sırasında kullanılan jet uçaklara yakıt ikmali yapan tanker uçağın başka bir soruşturmada tutuklu olan pilotu ile ankesörlü ardışık arama iletişiminde bulunduğu tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan Türk Silahlı Kuvvetleri savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yapan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır Adliyesi'nde savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLU PİLOT İLE ARDIŞIK ARAMA İLETİŞİMİ

Akgülay, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaeevine gönderildi. Akgülay'ın, 15 temmuz darbe girişimi sırasında kullanılan jet uçaklara yakıt ikmali yapan tanker uçağın başka bir soruşturmada tutuklu olan pilotu ile ankesörlü ardışık arama iletişiminde bulunduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu CHP'sinde Kandil onaylı işler! Kaleler Kandil arzusuna teslim edildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tutuklanan FETÖ’cü Tuğgeneral ile ilgili çarpıcı detay
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN