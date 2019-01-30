Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Azerbaycan'daki gazete matbaasının işletmeciliğini yapan İbrahim E'nin Azerbaycan tarafından Türkiye'ye iade edildiği öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, örgütün Azerbaycan'da çıkan gazetesinin matbaasını işleten ve FETÖ'nün bu ülkedeki sorumlularından olan İbrahim E, geçtiğimiz günlerde iki Azerbaycanlı polis eşliğinde havayoluyla İstanbul'a getirildi.

Daha sonra hakkında soruşturma bulunan Ankara'ya sevk edilen şüphelinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri devam ediyor.

FETÖ'nün Azerbaycan'daki sorumlusu Türkiye'ye iade edildi

NİJERYA'DAKİ SORUMLULARINDAN BİRİ TUTUKLANDI

Öte yandan, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve FETÖ'nün Nijerya yapılanmasında bir şirketin genel müdürü olan Zübeyir G'nin, geçtiğimiz günlerde havayoluyla Türkiye'ye girişinde gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara'ya getirilen şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Zübeyir G'nin, sosyal medyada örgütü övücü paylaşımlarda bulunduğu kaydedildi.