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Son dakika haberi... Başkan Erdoğan müjdeyi böyle verdi

Başkan , buluşmasında yaptığı konuşmada Taksim'de ömrünü tamamlamış olan yerine modern bir yapının temellerinin önümüzdeki hafta atılacağının müjdesini verdi.. İşte Başkan Erdoğan'ın o konuşması..

Giriş Tarihi: 30.1.2019 18:17 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 18:34
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan müjdeyi böyle verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mülki İdare Amirleri toplantısında yaptığı konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Taksim'de ömrünü tamamlamış olan AKM'nin yerine mordern bir yapının temellerinin önümüzdeki hafta atılacağının müjdesini verdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın sosyal medyadan da yaptığı o paylaşım:

Başkan Erdoğan müjdeyi böyle verdi

Biz, bugüne kadar sanatçılarımız arasında ayrım yapmadığımız gibi, sanat türleri arasında da ayrım yapmadık. Taksim'deki ömrünü tamamlamış olan AKM binasının yerine, çok daha modern bir eserin temellerini önümüzdeki hafta atıyoruz.

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Son dakika haberi... Başkan Erdoğan müjdeyi böyle verdi
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