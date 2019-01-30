Soyer'in açıklamaları, CHP'ye oy verecek olan Akşener'i zora soktu

CHP İzmir adayının babası 12 Eylül savcısı Nurettin Soyer, birçok genci darağacına yollayıp yüzlerce kişinin işkenceden geçirilmesine neden oldu. Babasını savunan Tunç Soyer "Onunla gurur duyuyorum" dedi.

İNSANLARA KAN KUSTURDU

CHP'nin, büyük tartışmaların ardından İzmir'e aday gösterdiği Tunç Soyer, hem terör örgütlerine verdiği destek, hem de 12 Eylül'de insanlık dışı kararlara imza atan babasıyla ilgili sözleri nedeniyle birçok kesim tarafından eleştiriliyor. Darbenin yargı ayağı olan Tunç Soyer'in babası askeri savcı Albay Nurettin Soyer, cezaevinde yüzlerce kişiye kan kusturdu. Soyer, sağcı-solcu demeden eline düşen herkesi 12 Eylül'ün karanlık zindanlarına attı. Birçok kişi Soyer yüzünden darağacına yollandı. Bizzat onun verdiği talimatlarla, kadın ve çocukların da aralarında olduğu tutuklulara, tüyler ürperten işkenceler yapıldı, tecavüz edildi. Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'i İzmir'den aday yaparak, insanlık suçlusu babasını da onurlandırmış oldu. Çünkü oğul Soyer, babasının zihniyetini günümüzde yaşatmaya devam ediyor.

İŞKENCELERİ ÖVÜYOR: YAŞADIĞI SÜREDE ONURLU BİR ASKER VE HUKUKÇU OLDU!

Tunç Soyer, yüzü kızarmadan darbe döneminde yapılan kan donduran işkenceleri savunuyor ve Nurettin Soyer'in oğlu olmakla övünüyor. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Soyer, işkenceci babasını "Yaşadığı sürece onurlu bir asker ve onurlu bir hukukçu olmuştur. Daima devleti korumak için canla başla çalışmıştır. İsmini taşımak ve evladı olmak en büyük onurumdur" sözleriyle savunmuştu.

MİLLİ GÜVENLİK SORUNU

Darbe dönemindeki işkencelere övgüler düzen Tunç Soyer'in, PKK ve FETÖ sempatizanlığı da dikkat çekiyor. PKK'nın 2015-2016 yıllarında, Güneydoğu Anadolu'da çok sayıda vatandaşın ve güvenlik görevlisinin ölümüne neden olan hendek terörüne destek veren Soyer, terör örgütüne yardım ettikleri için 25 belediyeye kayyum atanmasını da "Bu bir darbedir, HDP'nin yanındayım" sözleriyle eleştirmişti. Soyer, PKK'nın siyasi kolu HDP'nin birçok eylemine destek vermesiyle de biliniyor.

MİLLETE MEYDAN OKUYOR

Tunç Soyer, FETÖ'nün propaganda mekanizmaları olan Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonuna yapılan operasyonlara karşı tavır takınarak, bu operasyonları "özgür basının susturulması" olarak nitelendirmişti. İşkenceci babasıyla övünen terör örgütü destekçisi Soyer'in aday gösterilmesi, CHP'nin millete meydan okuması olarak yorumlanıyor. Hem parti teşkilatında hem de Atatürkçü kesimlerde Soyer'e karşı büyük bir tepki olduğu belirtiliyor.

BİR SAĞDAN BİR SOLDAN ASTI

Özellikle MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'ndaki zulümleriyle hafızalara kazınan 12 Eylül savcısı Albay Nurettin Soyer, Alparslan Türkeş'i idam cezasıyla yargılamıştı. Darbecilerin 'bir sağdan bir soldan' kuralını uygulamaya koyan Soyer, ilk olarak ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu ve solcu Necdet Adalı'yı idam ettirmişti.

BAHÇELİ'DEN SERT TEPKİ

Soyer'in aday gösterilmesine sert bir tepki de Bahçeli'den geldi. MHP lideri, "Tunç Soyer'e oy vermeyi ülkücü kimliği taşıyan hiç kimse kabul edemez" ifadelerini kullandı.

YAŞINI BÜYÜTMÜŞTÜ

Sol örgütler davasında yargılanan Erdal Eren'in yaşının büyütülerek asılmasını sağlayan da Soyer'di. Eren'in idamını istismar eden CHP, onu ölüme gönderen darbecinin oğlunu baş tacı etti.

ÜLKÜCÜLERİN KEMİKLERİNİ SIZLATTI

Meral Akşener, "Suç oğula geçmez" diyerek, babasının bir işkenceci olmasına karşın oğlunun bunlardan sorumlu tutulamayacağını ve bu durumu desteklemediğini ima etmişti. Ancak işkenceci babasıyla övünen Soyer'in açıklamaları Akşener'i zora soktu. CHP-HDP-İP ittifakının ortak adayı Soyer'e sahip çıkan Akşener, ülkücülere yapılan akıl almaz zulümleri görmezden gelmesiyle şimdi nasıl bir tavır takınacak merak konusu...