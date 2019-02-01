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'da flaş talimat: 14 subay için gözaltı kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetlerindeki yapılanması soruşturmasında, daha önce açığa alınan 14 subay için gözaltı kararı verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 09:53
Ankara'da flaş talimat: 14 subay için gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 11'i pilot toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

BAŞSAVCILIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 2 yarbay, 4 yüzbaşı, 5 üsteğmen olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında 01.02.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında bu soruşturma nedeniyle geçici görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Şüphelilerden 11'i pilottur. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir" denildi.

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Ankara'da flaş talimat: 14 subay için gözaltı kararı!
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