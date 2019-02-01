Tevazu samimiyet gayret

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Gönül Belediyeciliği Manifestosu'nun kamuoyu ile paylaşıldığı Ankara Spor Salonu yerel seçim kampanyasında kullanılacak "Korumak ve yaşatmak için çevreye saygılı şehirler", "Gönülden yaparsan gönüller kazanırsın", "Değer üreten şehirler", "Tüm canlılara kucak açan şehirler", "Önce millet önce memleket", " Ben değil biz olacağız, istikbale koşacağız" yazan pankartlarla süslendi.Kampanyanın ana sloganları olan "Gönül belediyeciliği", "Tevazu, samimiyet, gayretle Memleket işi, Gönül İşi" yazıları da salona asıldı. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte tüm adayların il il tanıtımından sonra salona girdi ve partilileri selamladı. Bu sırada tribünlerde üzerinde Erdoğan'ın portresi bulunan "Ankara'ya deli, sana divane olduk, Ankara'nın deli çocukları" yazan pankart açıldı. Ayrıca Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın resimlerinin yer aldığı dev pankart da dikkat çekti. Bu iki pankart arasında ise "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" sloganın yer aldığı başka bir pankart açıldı.AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı seçim şarkıları da tanıtıldı. Seçim şarkılarının isimleri şöyle:"AK Parti Benim, Birlikte Türkiye Olduk, Biz Size Söz Verdik, Bu Vatana Söz Verdik, Canımın İçi Türkiyem, Gönülden Gönüle Bir Yol, İleri Daha İleri, Nereden Nereye, Önce Millet, Sevdamız Halk, Hizmet Aşkı, Güçlü Türkiye, Canı Canan, Biz Yaparız Onlar Konuşurlar""Nereden Nereye" şarkısı salonda çalınırken Erdoğan bir ara kendisi de mikrofonu alarak şarkıya eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde uzun süredir devam eden ve Türkiye açısından önem taşıyan "Sıfır Atık Projesi" de yer aldı. Erdoğan, manifestonun bu bölümünü "Eşimin başını çektiği Sıfır Atık Projesi'ni her evimizde, her kurumuzda hayata geçireceğiz" diye tanıttı.AK Parti'nin seçim zaferi ile vesayet ve darbelerle mücadelesinin tarihini anlatan bölümde SABAH'ın yayımlandığı dönemde gündeme damgasını vuran manşetleri paylaşıldı.