Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Tunç Soyer’e HDP desteği

’e desteği

Giriş Tarihi: 2.2.2019
Tunç Soyer’e HDP desteği
HDP'nin CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlediği Tunç Soyer'e desteği netleşti. HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, "31 Mart yerel seçimlerinde HDP'nin İzmir'deki tavrı ne olacak?" şeklindeki soruya "Genel merkez düzeyinde Batı metropollerinde olabildiğince muhalefet adaylarıyla ortaklaşabilmek için parti olarak fedakarlık yapacağımızı açıkladık. Bu çerçevede genel merkezimiz (İzmir) büyükşehirde aday çıkarmayacağımızı deklare etti. Bu konuda bir yol haritası belirledik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer'i destekleyeceğiz. Kararımız bu konuda net. Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla" açıklaması yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tunç Soyer’e HDP desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN