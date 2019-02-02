Tunç Soyer’e HDP desteği

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HDP'nin CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlediği Tunç Soyer'e desteği netleşti. HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, "31 Mart yerel seçimlerinde HDP'nin İzmir'deki tavrı ne olacak?" şeklindeki soruya "Genel merkez düzeyinde Batı metropollerinde olabildiğince muhalefet adaylarıyla ortaklaşabilmek için parti olarak fedakarlık yapacağımızı açıkladık. Bu çerçevede genel merkezimiz (İzmir) büyükşehirde aday çıkarmayacağımızı deklare etti. Bu konuda bir yol haritası belirledik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer'i destekleyeceğiz. Kararımız bu konuda net. Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla" açıklaması yaptı.