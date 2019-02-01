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'de 'i destekleyeceklerini açıkladı

yönetimi tarafından her fırsatta reddedilen ama açık bir şekilde yürütülen -CHP ittifakı 'de bir kez daha gün yüzüne çıktı. HDP İl Eş başkanlığı Soyer'in net bir şekilde destekleneceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 1.2.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 10:05

PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, İzmir'de CHP'nin adayı Tunç Soyer'i destekleyeceklerini resmen açıkladı. Tartışmalara konu olan ve her fırsatta resmiyeti reddedilen HDP -CHP ittifakı İzmir'de de gerçekleştirilecek.

HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, Soyer'i destekleyeceklerini belirtti. Baydur destekleme kararını Amerika'nın Sesi'ne açıkladı.


"SOKAK SOKAK, MAHALLE MAHALLE GEZECEĞİZ"

"Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla" diyen Baydur, Soyer'in farklı kesimlerle ortaklaşıp buna uygun yerel politika belirlemesi gerektiğini kaydetti.

HDP'li yönetici, Soyer'in adaylığı noktasında tam destek sağlanacağını belirtirken ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek CHP'li adayı destekleyeceklerini dile getirdi



"KURUMSAL İTTİFAK YOK"

HDP'li yönetici tam destek verecekleri CHP'yle kurumsal bir ittifakları olmadığını anımsatarak yalnızca tabanda ittifak yaptıklarını aktardı. HDP'li il başkanı, ilçelere dair net karar vermediklerini de söyledi.

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HDP İzmir'de Tunç Soyer'i destekleyeceklerini açıkladı
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