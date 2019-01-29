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Tunç Soyer'in işkenceci babası Nurettin Soyer'in zulüm iddianamesi

CHP’nin İzmir adayı Tunç Soyer, 12 Eylül’de gençleri idam eden mahkemenin zalim başsavcısı Nurettin Soyer’in oğlu... Tunç Soyer babasıyla ilgili soruyu “Yarayı kaşımayalım” diye cevaplamıştı. Ülkücülerin oylarını isteyen İyi Parti, Ülkücülerin liderini asmaya çalışan Soyer'in oğlunu aday gösterdi. Tüm dikkatler 'e çevrilmişken, gerçekler de tek tek ortaya çıkmaya başladı. CHP ve İyi Parti'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in babası Nurettin Tunç'un ve birçok ülkücünün idamını istediği iddianame ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.1.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 11:37
Tunç Soyer'in işkenceci babası Nurettin Soyer'in zulüm iddianamesi

Ülkücüleri kendi saflarına çekmeye çalışan İyi Parti'nin foyası her geçen gün ortaya çıkıyor. Ülkücülerin lideri Alparslan Türkeş'in idamını isteyen Nurettin Soyer'in oğlu İyi Parti ve CHP'nin ortak adayı oldu..

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İşkenceci babanın oğlu Tunç Soyer, CHP ile birlikte İyi Parti tarafından da kabul edildi. 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimler'de ortak aday olarak gösterilen Soyer'in babasının Alparslan Türkeş için hazırladığı zulüm iddianemesinin kesitleri ortaya çıktı.

İşte Soyer'in 12 Eylül darbesinde Alparslan Türkeş ve Ülkü Ocakları hakkında hazırladığı iddianameden bölümler;

CHP ve İP'in İzmir Adayı Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül'deki İddianamede ülkücülüğü böyle tanımlamış: "Ülkücülüğün amacı kaba güce dayanan bir diktatörlük kurmaktır."

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Tunç Soyer'in işkenceci babası Nurettin Soyer'in zulüm iddianamesi
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