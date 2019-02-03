Öz’ün kaçış görüntüleri 17 Aralık delili oldu

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişimine ilişkin 67 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyetinin, sanıklara cezaevi yönetimi aracılığıyla ikişer DVD gönderdiği ortaya çıktı. 30 Ocak'ta sanıklara ulaşan DVD'lerde, FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a kaçış görüntüsü ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan "Garson" kod adlı gizli tanığın ifadelerinin de aralarında olduğu ek deliller yer aldı. Sanıklar mahkemedeki duruşmada, dosyaya yeni eklenen bu delillere karşı ifadelerini ve savcının mütalaasına karşı son savunmalarını hazırlamak için süre istedi.Silivri Cezaevi'nden Çağlayan'daki mahkeme salonuna Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan sanıklardan eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kendisine cezaevi yönetimi aracılığıyla tebliğ edilen iki adet DVD'deki 66 tapeyle ilgili TİB'den gelen log kayıtları bilgilerinin eksik olduğunu öne sürdü. DVD'leri henüz inceleyemediğini söyleyen Ardıç, DVD'lerdeki gizli tanığın ifadesini inceledikten sonra son savunmasını yapmak istediğini söyledi. Mahkeme Başkanı Cem Karaca "DVD'leri incelemediğini söylüyorsun ama içinde gizli tanık ifadesi olduğunu biliyorsun" dedi. Ardıç da cezaevinin bilgisayar odasında koğuş arkadaşının incelediğini ve içeriğini kendisine aktardığını ileri sürdü. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Karaca, "Gizli tanık, davamızın sanıklarından Osman Balcı ile ilgili beyanda bulunmuş. Bu konuda Balcı'nın savunmasını aldık. Ancak gizli tanığın 17 Aralık dosyasıyla ilgili de bilgisi olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle ifadesini hepinize gönderdik" açıklamasını yaptı. Sanık Ardıç delillerin mahkemeden saklandığını iddia edince Karaca bu kez, "Gönderdik işte. Size gönderdiğimiz DVD'lerde duruşma zabıtlarının çözümleri var. TİB'den (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) yeni gelen 66 tapeye ilişkin inceleme tespit tutanağı var. Usulsüz dinleme kararları veren hakim ve savcıların Yargıtay'da yargılandığı davadan da Öz'ün kaçış görüntüleri ile tweetlerinin ekran görüntüleri geldi" dedi. Nazmi Ardıç davaya yeni giren delillere ve savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmak için süre istedi. Duruşmaya bir ay ara verildi.FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişimine ilişkin 67 sanıklı davada savcı, 25 sanığın "Hükümeti devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istemişti. 32 sanığın da "örgüt üyeliği", "örgüte yardım" ve "kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Mütalaada "Hükümeti devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenen dönemin polis şefleri arasında Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu gibi isimler var.