FETÖ imamının örgüt üyelerine "ifade talimatları" ByLock'ta

- FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan örgütün sözde "Samsun bölge avukatlar imamı" Sezayi C'nin, kendisine bağlı örgüt mensubuna, gözaltına alınan örgüt mensuplarına avukat temin edilmesi ve nasıl ifade vermeleri gerektiği yönündeki talimatları ByLock'tan ilettiği belirlendi - İddianamede, Sezayi C'nin ByLock'tan verdiği, "Size soru cevap atacağım, bunlar sizde olsun', 'En büyük silahları ifadelerimizdeki ikrar ve kabullenmeler. Bunu yapmamalı ifade verenler. (Bilmiyorum, herkesin bildiği kadar tanıyorum, olmuş olabilir, hatırlamıyorum) tarzı ifadeler tercih edilmeli', 'Avukat gelmeden ifade verdiremezler. (Barodan çağıralım) derlerse, (Benim avukatım var, o gelecek) denmeli" şeklindeki talimatları da yer alıyor

SAMSUN (AA) - RECEP BİLEK - Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan örgütün sözde "Samsun bölge avukatlar imamı"nın, gözaltına alınan örgüt üyelerine avukat temin edilmesi ve nasıl savunma verilmesi gerektiği yönündeki talimatları ByLock'tan ilettiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimlerince geçen yıl 5 Kasım'da Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki hücre evinde yakalanan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Sezayi C. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Sezayi C'nin "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlamasıyla 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanığın, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"a 34 bin 371 kez erişim sağladığı belirtildi.

ByLock içeriklerinin yer aldığı iddianamede, Sezayi C'nin FETÖ/PDY'de aktif görev aldığı, talimatlar doğrultusunda hareket ettiği, kendisine bağlı kişilere talimatlar ilettiği kanaatine varıldığı anlatıldı.

Sezayi C'nin yurt içinde gaybubet yapması (gizlenmesi) gerekli örgüt mensuplarına nasıl hareket edecekleri, nasıl savunma verilmesi gerektiği yönünde ByLock'tan ilettiği paylaşımlar da iddianameye girdi.

Sanığın, Samsun ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyeleri için kendisine bağlı örgüt mensubuna ByLock'tan verdiği talimatlar, iddianamede şu şekilde yer aldı:

- Hocam var mı bir hareketlilik?

- Avukatlar bugün gelecek oraya. Onlarla kim diyalog halinde oluyor. Önde olan esnafla görüşmeyi okulda yapsınlar.

- Bizim arkadaşlar ifadeyi nasıl vereceğini biliyor mudur acaba?

- En azından avukatsız ifade vermeyeceklerini bilirler herhalde.

- Çünkü az değil 60 kişi yaklaşık.

- Allah yardımcınız olsun. Artık duruma göre haberleşiriz.

- Ben size soru cevap atacağım, bunlar sizde olsun, başkasına göndermezseniz ama ihtimal dahilinde olanlara fırsat bulursanız okursunuz.

- Hocam Mustafa Kemal Bey'in yüklediği Tango'yu siler misiniz acil, apksıyla beraber. Sizde yüklü olduğunu birileri şikayet etmiş. Normalde sizde olmaması lazım. Mustafa Bey ByLock'tan ulaşırsınız.

- Benim gönderdiğim soru cevapları da silin okuduysanız.

- Temizlik konusunda tekrar uyaralım milleti. Kurumlara gelirlerse kurum müdürlerinde avukatların telefonu olsun.

- Önemli ve önde olanların evinde h.efendinin kitabı olmasın.

- Evlerde flash disk hiçbir şey olmasın.

- Dua edelim, Allah ellerini ayaklarına dolaştırsın.

- En büyük silahları ifadelerimizdeki ikrar ve kabullenmeler.

- Bunu yapmamalı ifade verenler. 'Bilmiyorum, herkesin bildiği kadar tanıyorum, olmuş olabilir, hatırlamıyorum' tarzı ifadeler tercih edilmeli.

- Son olarak avukat gelmeden ifade verdiremezler. 'Barodan çağıralım' derlerse, 'Benim avukatım var, o gelecek' denmeli.

- Avukat gelince birazdan Mustafa Bey avukatı olarak gitsin, kızla görüşmeye çalışsın tam olaydan bilgi sahibi olalım.

- Kızı korkutup konuştururlarsa içeri almalar çorap söküğü gibi gelir. Amaçları da o zaten itirafçı bulmuş oluyorlar.