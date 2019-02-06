Türkeş’in doğduğu ev müzeye dönüşüyor

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MHP'nin kurucusu ve merhum genel başkanı Alparslan Türkeş'in, doğduğu ve 8 yaşına kadar yaşadığı KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki evi müze haline getirilecek. Harabe görüntüsü ile uzun zamandır tartışma konusu olan ev, TİKA tarafından restore edildi. Aydın Denktaş'ın cenaze törenine katılmak için KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Alparslan Türkeş'in oğlu Milletvekili Tuğrul Türkeş, çalışmaları yerinde inceledi. Tuğrul Türkeş, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatlarıyla restorasyon başladı. Babam burada ortaokula kadar yaşamıştı. Bu yaşına kadar kaldığı evin tipik aynısını yaptık. Evde babamın bir heykeli olacak. Eski günlerine ait fotoğraflar yer alacak. Burası babama yakışan bir müze olacak" diye konuştu. Türkeş, müzenin Mart ayı içerisinde açılacağını kaydetti.