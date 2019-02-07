Engin Ardıç yazdı: Kime çalıştığını merak ederiz

Hani Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu parti kuracaklar demiştik ya...

Düzeltiyoruz: Ali Babacan'a kurduracaklarmış.

Bunda şaşılacak bir şey yok. Abdullah Gül için artık bir yaşama biçimi haline gelen "öneçıkmama" çekingenliğinin mükemmel bir tezahürü.

Hem açık açık "Tayyip Erdoğan'a karşıyım" demeye korkacaksın, hem de gizli kapaklı iş çevireceksin... Adama gülerler.

Abdullah Gül, Ali Babacan'ın "arkasında" olacakmış.

Belki yeni bir parti kurulacak, olmazsa Ali Babacan Saadet Partisi'nin başına geçecekmiş...

Hatta, Abdülhamid Osmanoğlu ve Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi ile "beraber yürünecekmiş"...

Yağmurda karda, bu yollarda.

Olmayan karizmayla...

Şimdi sıkı durun, asıl rezalete geliyoruz:

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