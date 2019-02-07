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yazdı: Kime çalıştığını merak ederiz

bugünkü yazısında daha önce "hazırlıklarını" duyurduğu siyasi oluşuma ilişkin yeni bilgiler verdi ve çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ardıç'ın yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 7.2.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 10:13
Engin Ardıç yazdı: Kime çalıştığını merak ederiz

Hani Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu parti kuracaklar demiştik ya...
Düzeltiyoruz: Ali Babacan'a kurduracaklarmış.
Bunda şaşılacak bir şey yok. Abdullah Gül için artık bir yaşama biçimi haline gelen "öneçıkmama" çekingenliğinin mükemmel bir tezahürü.
Hem açık açık "Tayyip Erdoğan'a karşıyım" demeye korkacaksın, hem de gizli kapaklı iş çevireceksin... Adama gülerler.

Abdullah Gül, Ali Babacan'ın "arkasında" olacakmış.
Belki yeni bir parti kurulacak, olmazsa Ali Babacan Saadet Partisi'nin başına geçecekmiş...
Hatta, Abdülhamid Osmanoğlu ve Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi ile "beraber yürünecekmiş"...
Yağmurda karda, bu yollarda.
Olmayan karizmayla...
Şimdi sıkı durun, asıl rezalete geliyoruz:

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Engin Ardıç yazdı: Kime çalıştığını merak ederiz
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