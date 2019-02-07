Hani Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu parti kuracaklar demiştik ya...

Düzeltiyoruz: Ali Babacan'a kurduracaklarmış.

Bunda şaşılacak bir şey yok. Abdullah Gül için artık bir yaşama biçimi haline gelen "öne çıkmama" çekingenliğinin mükemmel bir tezahürü.

Hem açık açık "Tayyip Erdoğan'a karşıyım" demeye korkacaksın, hem de gizli kapaklı iş çevireceksin... Adama gülerler.

Abdullah Gül, Ali Babacan'ın "arkasında" olacakmış.

Belki yeni bir parti kurulacak, olmazsa Ali Babacan Saadet Partisi'nin başına geçecekmiş...

Hatta, Abdülhamid Osmanoğlu ve Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi ile "beraber yürünecekmiş"...

Yağmurda karda, bu yollarda.

Olmayan karizmayla...

Şimdi sıkı durun, asıl rezalete geliyoruz:

Kılıçdaroğlu bunlara, İyi Parti'ye yapmış olduğu "kıyağa" benzer şekilde, mecliste vekil kaydıracakmış!...

Yirmi kişi... Yani bunlar da utanmadan el mebusuyla grup kuracaklar...

Böylece nereye girecekler? 2023 seçimlerine.

"Ak Parti'den 55 kişi götürecekler" iddiası fazla uçuk kaçtığı için bir yana bırakılmış görünüyor.

***

Saadet Partisi, muhalif basının bütün o içler acısı kayırmalarına ve iteklemelerine rağmen yüzde 1'in azıcık üstünde oy alabiliyor...Oyu, son seçimde, yüzde 1.34...Temel Karamollaoğlu'nun "" alabildiği oy onun da altında,yüzde 0.89...Kuaförden ayrılmış manikürcü gibi ortaya çıkan Yeniden Refah'ın bu kadar bile oy alabileceği tartışmalı... Bunun yarısı bile iyimser bir oran...Diyelim ki Temel Reis partinin çayocağını devralmaya razı oldu ve meydanı bunlara bıraktı...Saadet'in alamadığı kaç oyu götürebileceklerini sanıyorlar?Sandıkları bir şey daha var: Eski Türkiye'de yaşadıkları...Mecliste grup kursan kime ne, çoğunluğu elde etsen ne yapabilirsin? Hükümet orada oluşmuyor ki.Ali Babacan 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50'yi geçsin, biz de bu işi bırakıp limon satmaya gidelim.Kim size niçin oy versin, "dediğiniz sürece...Yani seçmen Tayyip Erdoğan'dan o kadar mı yüz çevirecek de sizi iktidara getirecek?Patatese zam geldi diye mi?" girişimidir bu.Son tahlilde "" merak ederiz.Pastanın yüzde bir buçukluk dilimini paylaşma mücadelenizde de başarılar dileriz." deseydiniz kendinizi kodestebulurdunuz ama belki daha fazla oytoplardınız.