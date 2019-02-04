En ateşli amigoları bile CHP'yi artık savunamıyorlar.

Ik mık ede ede savunmak istiyorlar ama partinin tutulur bir yanı kalmadı.

Belediye arpasına konmak için birbirinin gözünü oyan bir siyasi çetecikler kümesi...

CHP artık bir karikatüre dönüştü.

CHP artık siyasette bir alay konusudur.

On grupçuk varmış parti meclisinde... Bunların birinin ötekinden "esas olarak" ne farkının olduğunu kimse bilmiyor.

Kılıçdaroğlu yönetiminde "göbekçiler"... Muharrem İnceciler... Bülent Tezcancılar... Tekin Bingölcüler... Engin Altaycılar... Erdoğan Toprakçılar...

Özgür Özel-Veli Ağbaba grubu... Oğuz Kaan Salıcı grubu... Bir de "sol kanat"... Selin Sayek Hanım "Atatürk'ün adını mücevher taşa yazalım" demiş olduğu için solcu sayılıyor...

Bir de "bağımsızlar grubu" varmış.

Kimdir bu insanlar? Birinin ötekinden farkı nedir? Ne söylüyorlar, ne öneriyorlar?

Gazetelerin Ankara büroları bile bilemiyor...

Tek dertleri, belediye malını kim götürecek...

Eh, ne yapalım, İmamoğlu'na sırf soyadında imam geçtiği için oy verecek eşek varsa, o düşünsün.

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Kemal Bey, parti meclisi toplantısında, kendi adayı kabul edilmezse istifa edeceğini söylemiş.Korkmuşlar. "" demişler.Partinin titreyip kendine gelmesi için bir fırsattı.Ama on parçaya bölünmüş insanların üzerinde anlaşacakları ortak bir alternatifleri yok, olamaz da.Belediye seçiminde CHP'yi korkunç bir hezimet bekliyor.(Amigolar da tam tersine bunu AKP için öngörüyorlar ama kendi müşterileri bile onlara gülüyor.)Asıl çıngar ondan sonra çıkacak ama Kemal Bey'i deviremeyecekler.Ve bu acıklı CHP güldürüsü daha yıllarca böyle sürüp gidecek. Bize de eğlence çıkacak. Ecevit "" demişti, merhumun vasiyetini yerine getiriyoruz.Hakçası, CHP'nin kendi kendini feshetmesi, "" bir sosyaldemokrat partinin kurulmasıdır.İktidara gene gelemez ama hiç olmazsa düzgün bir muhalefete kavuşuruz.Ama bu da olmayacak, çünkü işin ucunda gene para var, çok para var. CHP'nin bankası, yani kredi kaynakları üzerinde etkisi ve kontrolu bile var.CHP, varlık nedeni çoktan ortadan kalkmış, ölüsünü sürükleyen bir "" olmuştur ama burası Türkiye olduğu için hiçbir zaman gömülmeyecektir de...CHP bir siyasi zombidir.Keşke Kılıçdaroğlu'nun blöfünü görseydiniz de şu adamdan kurtulsaydınız.Benim size genel başkan adayı olarak iki önerim olacaktı:Bir, kadrolu parti kedisi Şero.İki, bizim Yılmaz.İşini hepinizden daha iyi bilir.