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ENGİN ARDIÇ
02 Şubat 2019, Cumartesi ENGİN ARDIÇ

Herkese faydası var

'nin İzmir belediye adayı Tunç Soyer ilk iş olarak ne yapmış bakalım?
Elbette Anıtkabir'e koşmuş.
Atatürk'ün Soyer'in adaylığını onaylayıp onaylamadığı, yoksa onun yerine Kocaoğlu'nu mu tercih edeceği bilinmiyor.
Fakat onun sırtından onca para kazandığı halde Yılmaz'ın kendisine "bir şükür ziyareti" yapmamasına kırıldığını tahmin ediyorum.
de karanfil bekliyor.
Babasının dönemindeki tartışmalı işleri hakkında da Soyer, "yaraları deşmenin kime ne faydası var" diye sormuş.
Hepimize faydası var Tunç Bey, ya da Sayın Soyer.
Yassıada'da Menderes ve arkadaşlarına yapılanlar, 12 Mart ve 12 Eylül'de Mamak'ta yapılanlar iyi bilinsin ki aynı herzeleri kimse bir daha yiyemesin.
Bize faydası çok da, size zararı olabilir tabii seçimde...
Ben hiçbir Yahudi'den "Auschwitz'de, Treblinka'da, Maidanek'te, Dachau'da yapılanları unutalım, bu yaraları deşmenin kime ne faydası var" diye bir cümle duymadım.
"Yaşlılar hatırlasın, gençler öğrensin" diye Tunç Bey.
Dachau'daki anıtta "nie wieder" yazar Tunç Bey.
Bir daha asla.

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