Yılmaz kardeşimiz ve de Enis kardeşimiz keriz silkeliyorlar da diğer uyanıklar boş mu duracaklar?

Elif Şafak'ın "unutulmaz romanı" olduğu söylenen (reklamcısı söylüyor) "Mahrem" adlı eserinin "resimli özel baskısı" pazara verilmiş. Raflardaymış.

Elif Hanım'ın hiçbir eserini okumadım. Avrupa Birliği üyesi herhangi bir ülkenin vatandaşı değilim ki okuyayım.

Ama kitabın lüks baskısının reklamına koydukları bir "alıntı", eserin bütünü hakkında bir fikir verdi:

"Elmas bir gözdür yürek... ve çizilmeyegörsün bir kere artık hep sedefsi bir yırtıkla bakacaktır cümle aleme"

Hiçbir şey anlamadım. Eskiden bu tür abuklamalara "lügat parçalama" denirdi, artık roman deniyormuş.

Yarı-aydın Cihangir çemişlerine böyle böyle nice hayırlı okumalar dilerim.