Bir yandan birbirlerini yiyorlar, bir yandan da abukluyorlar.

Bunların bir "sözcüsü" var... Yok, aklınıza gelen o gazete değil, gerçekten partinin sözcüsü.

Faik Öztrak diye bir adam, aynı zamanda saymakla tükenmez genel başkan yardımcılarından bir yardımcı...

Ankara'nın ünlü bürokrat ailesinin bir ferdi... Atadan dededen CHP'li... İliklerine kadar memur... Bu aile aynı zamanda, darbe dönemlerinde piyasaya çıkıp cunta hükümetlerine bakan vermekle de ünlüdür...

Bu adam her gün çıkıyor ve bir şeyler söylemiş olmak için bir şeyler söylüyor.

Nasıl olsa emekli memur gazeteleri de ağzının içine bakıyorlar. Tam sayfası hazır. Aynı gün Kılıçdaroğlu da konuştuysa, yarım sayfası hazır.

Devlet Bahçeli'nin "Ya Amerika Venezuela'daki gibi 'ben sizi tanımıyorum, Kılıçdaroğlu'nu kabul ediyorum' derse ne yapacağız" sözüne cevap vermek gereğini hissetmiş.

Demiş ki: "Sadece ABD değil bütün dünya bizi bilir. Bizim Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'nda emperyalizme attığımız tokadı..."

Sandık ki Türk ordusundan söz ediyor.

Ne hikmetse "PKK'ya atılan tokat" konusuna hiç girmemiş...

Sonra, lafın arkası şöyle gelmiş:

"...gücünü milletimizden alan Kuva-yı Milliye'cilerimizin partisi olduğumuzu çok iyi bilirler."

Meğerse CHP'den söz edermiş.

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