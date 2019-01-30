Yılmaz kardeşimizin 500 sayfalık köşe yazısının lüks baskısı, Beşiktaş'ta bir kitapçıda kavanoz içinde "2 bin 500 papel bastırıp da alamayanlar için" hiç olmazsa bakmaya sunulmuş...

Kitabın biz sıradan ölümlüler için "normal" baskısı 35 lira baş fiyatla piyasaya verilmişti, sonra Migros'ta 17 liraya kadar düştü. Akşam pazarı.

Kitapta "Atatürk'ün Selanik'te doğduğu" ve "leblebiyi havaya atıp ağzıyla tuttuğu" gibi birtakım derin gerçeklere yer veriliyor.

Birtakım dıngıllar da kavanozun yanında durup kitapla "selfie" çekiyorlar. Gözyaşlarını tutamayan da var.

Kavanoza yüz sürmek, öpüp koklamak serbest mi, bilmiyorum. Yarım ibadet sayılırdı.

Fakat kitap kapalı... Ancak cildini görebiliyorsun...

Hiç olmazsa kavanoza yerleştirirken yanına bir nüshasını da açık olarak koysaydınız da, dıngıllar alamadıkları kitabın kâğıdını, dizgisini, puntosunu falan görebilseler, neleri kaçırdıklarını anlasalardı.

Yılmaz kardeşimize "Atatürkçülüğün ne olmadığını, ne olmaması gerektiğini" kanıtladığı için teşekkür ediyoruz. Ne kadar nefes ve mürekkep tüketsek bundan daha iyi anlatamazdık.

Belediye seçiminde de başarılar diliyoruz.