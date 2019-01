CHP adayı, İstanbul'un başlıca sorununu "trafik ve ulaşım" olarak özetlemişti, biz de ısrarla "projelerin nerede" diye soruyorduk...

Projesi varmış, açıkladı. Yok diyenler utansın. Projenin adı "yürü be İstanbul"...

Vallahi şaka yapmıyorum. Şakayı CHP yapıyor.

Trafik sorununa çözüm olarak İmamoğlu İstanbul ahalisini yürümeye davet ediyor.

"Yürü be İstanbul" diye bir bilgisayar uygulaması hazırlatmış, cep telefonuna indiriyorsun, ne kadar çok yürürsen o kadar puan kazanıyorsun.

İyi fikir, hemen Bostancı'dan çıkıp Yeşilköy'e kadar yürüyeyim (köprüden geçebilirsem), hem trafiğe takılmayayım hem de puan toplayayım.

Karaköy'den Sarıyer'e yürümek de insanı Beşiktaş ve Ortaköy düğümünden koruyacaktır.

İmamoğlu İstanbul'u, yönetmeye alıştığı gecekondu mahallesi sanıyor.

Zarar yok, Kılıçdaroğlu da Kağıthane'yi Kağıttepe sanıyordu...

Acaba sırada diğer adayların "kes sesini Ankara", "konuşma lan İzmir", "kıpraşma Bursa" gibi projeleri de var mıdır?

CHP'liler şu uygulamayı daha da geliştirseler de bize yürüme tavsiye edeceklerine kendi genel başkanlarına "yürü be Kılıçdaroğlu" diyebilseler memleket rahat edecek.

Artık nefesler tutuldu, parti içinde kopacak olan 1 Nisan çıngarı bekleniyor...

Kılıçdaroğlu "hiç kimse baharın gelmesini engelleyemez" demişti. Ara sıra doğru şeyler de söylüyor. Şimdi kendisinden "suyun yüz derecede kaynadığını" açıklayan bir demeç de bekleriz, tabii fizikçi Muharrem'e de danışarak...