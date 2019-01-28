Kuaför Vili'den ayrılan manikürcü Perihan misali, Saadet Partisi'nden ayrılan Fatih Erbakan yeni bir parti kurdu: "Yeniden Refah Partisi"...

Fatih Bey Tayyip Erdoğan'ı beğenmiyor, Temel Karamollaoğlu'nu da beğenmiyor, yeni bir oluşum olduruyor.

İnsan babasının hayrına parti kurar mı? Gerçi burada biraz öyle oldu ama herhalde iktidara gelmek isteyecektir... Yoksa niçin uğraşsın?

Saadet'in oyu yüzde 0.68... Temel Bey'in kendi başına oyu yüzde 0.9... Üstelik CHP ve İP'yle de utanç verici bir ittifak halinde!

Herhalde Fatih Bey soyadı sayesinde ondan daha fazla oy alacağını düşünüyor.

Oysa yüzde 1'in üstüne çıkabilmek başka şey, iktidara gelmek çok daha başka şey.

Durum böyleyken, kurucular arasında bir Osmanoğlu'nun da bulunması ilgi yarattı.

Bu yeni parti hem İslamcılık hem de Osmanlıcılık koktu.

Kadir Mısıroğlu da herhalde mutlu oldu.

***

Şehzade Abdülhamid Kayıhan Efendi tahtın varisi yani veliaht değil. Yalnızca bir şehzade.

Yani "bunlar padişahlığı geri getirecekler" diye yaygara etmenin anlamı yok. Eden de yok zaten. Kemalistler tenezzül edip de küfür bile savurmadılar.

Bunun için önce Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılması lazım, yeni bir devlet arayışı... Sonra da toplumda padişahın geri gelmesi için olağanüstü bir "konsensüs" şart. Yani sağcısı da solcusu da, tabii ordusu da, bunda fikir birliği edecekler.

Sovyetler Birliği'nin yeniden kurulması kadar boş bir hayaldir bu.

Bir de "halklar" lazım tabii bir imparatorluk kurmak için...

Davutoğlu'nun bu yönde ham hayallere dayalı dış politikası çok acı bir şekilde iflas etmişti... Ortadoğu'da Araplar üzerinde eskisi gibi belirleyici bir "otorite" kurabileceğini sanıyordu...

Ne padişah geri gelir ne halife... Bizim halifemizi yirminci yüzyılın başında iplememiş Arap dünyası yirmi birincinin başında hiç mi hiç iplemez. Belki biraz Pakistan saygı duyar, biraz Malezya, biraz da birkaç gariban Afrika ülkesi, o kadar.

İran mı? Onun varlık nedeni bizatihi "Sünni halifesine karşı çıkmak" üzerine kuruludur.

Bir tek Filistin'le de imparatorluk kurulmaz.

O zaman İsrail'le savaşı da göze alacaksın, hatta Amerikan ordusuyla da.

***

Öyleyse niçin bütün bu tantana?

Biraz "gazetelerde adı geçsin" diye...

Biraz birinin rahmetli babasının, ötekinin rahmetli dedesinin ruhu şadolsun diye...

Biraz da biri elektrik mühendisliğinden, öteki televizyonculuktan sıkıldığı için galiba...

Siyaset süpermarketinin raflarında çeşit... Belki de "Tayyip Bey bize de bir mevki mansıp falan verir" beklentisi...

Eh, bu da böyle bir heyecan olsun. O yalan bu yalan, var biraz da sen oyalan.

Kapatmaya falan kalkmayın ha!