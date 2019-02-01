Ne zamandır kulaktan kulağa fısıldanıyordu, şimdi bazı "Ahmetçi" kalemler söylentileri yazıya dökerek ufak ufak nabız yoklamaya başladılar.

Önceleri bu yeni partiyi Abdullah Gül'ün kuracağı söyleniyordu, Gül artık karakterinin bir parçası haline gelen "öne çıkmama" tavrında ısrar edince Davutoğlu gündeme geldi.

"555 K" diye özetleniyor... 5 Mayıs 1960 günü saat beşte Kızılay'da toplanıp Adnan Menderes'i tartaklayanların ünlü formülü gibi (gösteriyi Deniz Baykal örgütlemişti.)

Önümüzdeki mayıs ayının beşinde Davutoğlu yeni partisini açıklayacakmış, Ak Parti'den 55 milletvekilini de apartacakmış... (İyi de, K'yı anlayamadık, ne Abdullah'a uyar ne Ahmet'e.)

Eh, belki Abdüllatif Şener de onlara katılır da "dönüp dolaşıp sonunda CHP mebusu olmanın" utancını bir nebze siler alnından...

Bu parti ne işe yarayacaktır?

Yalnızca "Tayyip Erdoğan'a zarar vermeye" yönelik olacaktır.

"Tayyip'siz AKP" hayallerinin yeni bir tezahürü... Bunların gazetesi de var.

Muhalefet memnun olur. "Fetöcü liberaller" de çok sevinirler (şimdiden destekleyeni bile var.)

Tamam da, kendi başlarına ne kadar oy alabilirler ve Ak Parti'yi ne ölçüde sarsabilirler?

Tut ki iktidara geldiler, ne yapacaklar?

Temel Karamollaoğlu'nun önerileri doğrultusunda yatırımları durdurup IMF'ye teslim mi olacaklar?

Batı'ya "bakın artık Tayyip yok" diyerek şirin mi görünecekler?

Rusya'yla ilişkileri bozup Amerika ve İsrail'e mi yanaşacaklar? Suriye'den mi çekilecekler?

Peki o zaman Şam'da cuma namazını nasıl kılacaklar? Esad'ın davetlisi olarak herhalde.

Peki o zaman Davutoğlu hangi imparatorluğu kurabilecek?

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Yoksa bunlar 2028'e mi hazırlanıyorlar?" döneme?İyi ama yaşlar da ileriyor, 2028'de, Allah uzun ömür versin, Gül 78 yaşında, Davutoğlu 69 yaşında...Hiç "" gelmiyor yani Erdoğan'ın arkasından!Sovyetler Birliği'nin "" mı çevireceksiniz ülke yönetimini? Gorbaçev 54 yaşında birinci sekreter olmuştu, "" diyorlardı...Anaa, yoksa Türkiye'yi geri götürüp oluşturacakları bir "" formülünün hayalini mi kuruyorlar? Başkanlık sistemine karşı oldukları biliniyor ya..." formülü daha şenlikliolurdu.