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ENGİN ARDIÇ
03 Şubat 2019, Pazar ENGİN ARDIÇ

Kimvurdu

Basının geleneksel ağlama günleri başladı...
Perde 'yle açıldı, arkadan diğerleri gelecek.
Hani papağan gibi tekrarlıyorlar ya, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Ahmer Taner Kışlalı...
Kırk yıldır. Papağan gibi.
Bu sefer Çetin Emeç'i, Bedrettin Cömert'i, İlhan Ümit Kaftancıoğlu namıyla maruf Garip Tatar'ı, Bedri Karafakioğlu'nu, 'ü unutmuşlar.
(Hamido namıyla maruf Hamit Fendoğlu, Gün Sazak, hatta Nihat Erim "karşı mahalleden" oldukları için maktulden sayılmıyorlar.) Bunları kim öldürmüş?
Bir türlü çözülememiş.
Karanlıktaymış.
Hay Allah, acaba kim öldürmüş?
'ı PKK öldürmüştü de, bir türlü dilleri varıp söyleyememişlerdi...
Ama "İslamcılar öldürdü" ayağına da kolay kolay yatamamışlardı...
'nun oğlu bile ancak "babamı İslamcılar öldürmemiş olabilir" diye laf kıvırıyor... Daha fazlasına cesaret edemiyor.
"İslamcılar öldürdü" görüntüsünü yaratmak isteyen her kimse, o öldürdü.
Solcu geçinen dıngıllar da bu zokayı yuttular.
Fetö'nün zokasını yuttukları gibi.
Biz televizyonda Uğur Mumcu'nun katilini ortaya çıkarmıştık da savcının ilk işi haber müdürümüzü içeri almak olmuştu...
Solcu geçinen hiçbir zibidi bize sahip çıkmamıştı! Hiçbiri!
Utanmadan tekrarlıyorlar yıllar sonra, Uğur Mumcu, , , ...
Hay Allah, acaba kim öldürdü?
Hasan Fehmi'yi, Ahmet Samim'i kim öldürmüştü peki?
Herhalde İttihatçılar değil canım, olsa olsa İslamcılardır!... Bizim çocuklar öyle kaka şeyler yapmazlar...
Kim öldürdü deyip duranlar, 15 Temmuz gecesi televizyonlarının başına geçip heyecanlı bir film izler gibi izlemeye koyuldular.
Tayyip Erdoğan devrilseydi zil takıp oynayacaklardı.
Hay Allah, Tayyip Erdoğan'ı acaba kim öldürecekti?
Bunu da sorarlar.
Vallahi sorarlar, o kadar utanmaz heriflerdir.

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