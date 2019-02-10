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Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi 'ta

Aydın-Denizli , yap-işlet-devret (YİD) modeli kapsamında, tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle 'ta ihale edilecek.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 10.2.2019 10:04
Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi 26 Mart'ta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, YİD modeli kapsamında, istekliler arasında kapalı teklif alma usul��yle gerçekleştirilecek.

İstekliler, ihale dosyasını yarın itibarıyla Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığında ücretsiz görebilecek. İhaleye katılmak isteyenler, KDV dahil 50 bin lira bedelle ihale dosyası alacak.

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI 25 MİLYON LİRA

Geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihalede teklifler, 7 gün öncesinden başlayarak ihale günü saat 10.00'a kadar teslim edilecek.

İhale, 26 Mart günü saat 10.30'da Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılacak.

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Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi 26 Mart'ta
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