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Barlas yazdı: Kılıçdaroğlu onun işini bitirdi ama farkında değil

Mehmet Barlas bugünkü köşe yazısında 'deki kaos ve bu karmaşa içerisinde siyasi çekişmelerin verdiği sonuçları masaya yatırdı. 'nin Kılıçdaroğlu tarafından bitirildiğine dikkat çeken Barlas "Henüz farkında değil" diye de ekledi. İşte Barlas'ın yazısından öne çıkanlar

Giriş Tarihi: 10.2.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.2.2019 09:57
Barlas yazdı: Kılıçdaroğlu onun işini bitirdi ama farkında değil

CHP Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'in seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Muharrem İnce, burada yaptığı konuşmada "CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum, hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazlaalmaya çalışıyorum" demiş...

site:sabah.com.tr mehmet barlas ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Küsmek yokmuş
İnce, "Bakın önce şuradan başlayalım; beni aday yapmadılar başka partiye giderim, yok öyle bir şey. Ben hiçbir yere gitmem, siz de gitmeyeceksiniz, küsmeyeceksiniz, yüksünmeyeceksiniz, devam edeceksiniz. Küsersen Cumhuriyet kaybeder. Öbür türlüsü de en fazla sen kaybedersin" demiş.

İsmet inönü'den anılar
Muharrem İnce'nin yaşadıklarını izlerken, geçmişte CHP'de İsmet İnönü ile rekabet edenlerin yaşadıklarını hatırladım. İnönü çok ileri yaşa gelinceye kadar, Ecevit dahil hiçbir rakibine meydanı bırakmamıştı. 1950'lerin başında esen Kasım Gülek fırtınası da, bir noktadan sonra melteme dönüşmüştü. 1970'lerde Ecevit takımının beyni sayılan Turan Güneş'le sohbet ediyorduk. Ona "İsmet Paşa Ecevit'e yenilecek mi" diye sorduğumda bana bir Çin efsanesinianlatmıştı.

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Barlas yazdı: Kılıçdaroğlu onun işini bitirdi ama farkında değil
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