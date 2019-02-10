CHP Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'in seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Muharrem İnce, burada yaptığı konuşmada "CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum, hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum" demiş...



Küsmek yokmuş

İnce, "Bakın önce şuradan başlayalım; beni aday yapmadılar başka partiye giderim, yok öyle bir şey. Ben hiçbir yere gitmem, siz de gitmeyeceksiniz, küsmeyeceksiniz, yüksünmeyeceksiniz, devam edeceksiniz. Küsersen Cumhuriyet kaybeder. Öbür türlüsü de en fazla sen kaybedersin" demiş.



İsmet inönü'den anılar

Muharrem İnce'nin yaşadıklarını izlerken, geçmişte CHP'de İsmet İnönü ile rekabet edenlerin yaşadıklarını hatırladım. İnönü çok ileri yaşa gelinceye kadar, Ecevit dahil hiçbir rakibine meydanı bırakmamıştı. 1950'lerin başında esen Kasım Gülek fırtınası da, bir noktadan sonra melteme dönüşmüştü. 1970'lerde Ecevit takımının beyni sayılan Turan Güneş'le sohbet ediyorduk. Ona "İsmet Paşa Ecevit'e yenilecek mi" diye sorduğumda bana bir Çin efsanesini anlatmıştı.



Bir Çin efsanesi

Milat öncesinde savaşan iki Çinli derebeyinden kazanan derebeyi yenilen derebeyini esir ettikten sonra yemeğe davet etmiş. Çin geleneğine göre esir derebeyi sabaha kadar ağırlandıktan sonra boynu vurularak öldürülürmüş.

Sonuçta galip ve esir derebeyleri sofra başında sabaha kadar yemişler, içmişler, eğlenmişler. Bu arada dansözler raks etmiş, bir kılıç ustası da, misafirlerin burunlarının ucundaki sinekleri bile sünnet ediyormuş.



Salla başını

Sabaha karşı esir derebeyi galip derebeyine "Yeter artık bu kadar eğlence, kes benim başımı" demiş. galip derebeyi gülmüş ve "Salla başını, görürsün" demiş. Esir derebeyi başını sallayınca, başı boynundan kopup yere düşmüş. Meğer o kılıç ustası gösteri yaparken hiç hissettirmeden esir derebeyinin boynunu da kesmiş.



İnce farkında değil...

Turan Güneş "İsmet Paşa da bizi böyle ağırlıyor" demişti hikayenin sonunda.

Muharrem İnce'nin serüvenine gelince... Kemal Kılıçdaroğlu onun işini bitirdi ama Muharrem İnce henüz olayın farkında değil gibi... Genel Merkez'in yanlışlarını biliyormuş ama hiç konuşmuyormuş bunları. Acaba bir ara durup başını sallasa ne olurdu dersiniz?