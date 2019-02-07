Gözünüzü Venezuela'dan, Donald Trump'tan ve CHP'nin belediye başkan adayları seçimine benzer şeylerden ayırabilirseniz dünyada hoş şeylerin de olduğunu görebilirsiniz. Bunlardan birine ait haber dün Hindistan'dan geldi.



Dava açacakmış

Hindistan'da yaşayan 27 yaşındaki Raphael Samuel, "Rızamı almadan beni dünyaya getirdiler" suçlamasıyla anne ve babasına dava açmaya hazırlanıyormuş.

Kendisini "Antinatalist"olarak tanımlayan Samuel "The Print" dergisine verdiği röportajda, "Bu dünyada acı çekecekleri bilinerek çocuklar dünyaya getiriliyor. Bu doğru değil" demiş.

Felsefede "Antinatalizm" doğuma karşı olanları ve hatta doğumu ahlak dışı bulanları ifade ediyor. Aslında insanların hayatlarından ve hatta akıllarından bile yakınmaları rastlanmadık şey değildir.



Ziya Paşa'nın dizeleri

Bizim Ziya Paşa'nın dizelerini hatırlayalım mı?

" Yâ rab ne eksilirdi deryâ-yı izzetinden/ Peymâne-yi vücûda zehr-âb dolmasaydı/ Azâde-ser olurdum âsîb-i derd ü gamdan/ Yâ dehre gelmeseydim yâ aklım olmasaydı" Mealen şöyle diyor Ziya Paşa:

Bu dünyaya gelmeseydim, ya da aklım olmasaydı. Dert ve gam belasından böylece kurtulmuş olurdum.



Çocuklar borçlu mu?

Hindistan'da anne ve babasına dava açan Samuel anne ve babasıyla ilişkisini son derece iyi olarak tanımlamış ama yine de "Hiçbir çocuk anne ya da babasına hiçbir şey borçlu değildir"diyormuş. Şöyle konuşmuş dergiye:

"Annemi de babamı da seviyorum. Çok iyi bir ilişkimiz var. Ama sırf kendi bencil zevkleri için beni dünyaya getirdiler. Bu zamana kadar çok da rahat bir hayat yaşadım. Ancak kimsenin rızasını almadan başka birisini eğitim, iş, kariyer, aile kurmak gibi baskıların altına sokma hakkı olamaz."



Cahit Sıtkı farklı düşünüyor

Ancak hayatın bütün elverişsizliklerine karşı yaşamaktan vazgeçmeyenler de vardır.

Mesela Cahit Sıtkı Tarancı şöyle der:

"Ne doğan güne hükmüm geçer/ Ne halden anlayan bulunur/ Ah aklımdan ölümüm geçer/ Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur/ Ve gönül Tanrısına der ki/ Pervam yok verdiğin elemden/ Her mihnet kabulüm, yeter ki/ Gün eksilmesin penceremden."