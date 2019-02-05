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MEHMET BARLAS
05 Şubat 2019, Salı BAŞYAZI MEHMET BARLAS

Berlin Duvarı yıkıldı ama birileri yeni duvarlar yapmaktan vazgeçmiyor

İnsanlık yaşanılanlardan ders almıyor. Ve ırkçılık zulmünden en çok çeken uluslar, ırkçılığın post-modern versiyonlarını hiç düşünmeden sahneye koyuyorlar. Günümüzde bu çeşit aymazlıkları simgeleyen şey ise "Duvar" olmakta...

Berlin Duvarı
Avrupa'yı ikiye bölen Soğuk Savaş'ın simgesi "Berlin Duvarı"ydı. Bu duvarın yıkılması ve iki Berlin'in tekleşmesi, yeni bir barış dönemini başlattı. Sonuçta Demir Perde gerisindeki eski komünist Doğu Avrupalılar şimdi Avrupa Birliği üyeleridir.

Trump'ın duvarı
Ne var ki bugünün bellekleri zayıf olan siyasileri, yeni duvarlar dikmenin peşindeler. Bunlara en iyi örnek, Meksika ile Amerika arasındaki sınıra 5 milyar dolarlık bir duvar inşa etmeyi amaçlayan 'tır. Kennedy'nin söylemi ile "Göçmenler Ülkesi" olan Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyadan kopartmaya çalışan ve göçleri bir tehdit olarak gören Trump, yeni duvarcılardandır.

Netahyahu'nun duvarları
Trump'tan daha kötüsü ise, 'in Netanyahu'sudur. Bu kişinin yönetimindeki dönemde üç milyona yakın Filistinli, 'nın çevresine örülen "Ayrım Duvarı" nedeniyle dahil diğer bölgelere geçemiyor. Buralarda yaşayan Filistinliler bu duvarlar yüzünden adeta bir açık hava hapishanesinde yaşıyor. Bölgenin kalbi niteliğindeki Kudüs şehri de tarihi hinterlandından koparılarak büyük ölçüde Filistinlilerden izole edilmiş durumda.

Gazze duvarı
Uluslararası camianın çağrılarına ve tepkisine rağmen topraklarını işgal etmeyi sürdüren, 'yi abluka altına alıp içerideki yaklaşık 1.8 milyon kişiye adeta bir açık hava hapishanesi rejimi yaşatan İsrail, bölgedeki baskısını ve zulmünü artırmak için yeni bir yöntemi daha devreye soktu. İsrail, karadan kuşatma altına aldığı Gazze'ye denizden yapılabilecek olası giriş-çıkışlara engel olmak için denize de duvar örmeye başladı. Gazze Şeridi'nin kara ve deniz sınırlarını kaplamak için yapılan duvar 65 kilometreyi buluyor.

Deniz duvarı
İsrail "Yedioth Ahronoth" gazetesinin haberine göre, kara duvarı projesi, onlarca metre derinlikte ve karadan herhangi bir tünel çalışmasını tespit edebilen sensörlerle donatılmış bir yeraltı bariyeri de içeriyor.
İsrail'i kuran Avrupalı Yahudiler, Hitler 'sının gettolarından kaçabilenlerdi. Ve şimdi onların torunları Filistinlileri gettolarda yaşatıyor.

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