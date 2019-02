Böyle bir şey görülmemiş değildir ama yine de ilk defa oluyormuş gibi şaşırtıyor insanı... Venezuela'daki durumdan yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsız bir ülkeye yaptığı müdahaleden söz ediyorum.



Bolton'un hezeyanı

Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton'un dün Twitter'dan yayımladığı mesajı okumadınız mı? Bolton, Venezuela ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, Amerika'nın Venezuela Başkanı olarak tanıdığı Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yaptı.



Olacak şey mi?

Düşünebiliyor musunuz? Bir gün bir Amerikalı yetkili sizin ordunuzun subaylarına çağrı yaparak "Darbe zamanı geldi" deseydi ne yapardınız? Gerçi bizdeki askeri darbeyi "Bizim çocuklar yapmış" diyerek karşılayan Washingtonlular'ı görmedik değil ama, yine de şok yaratıyor insanda bu tür davranışlar. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin mimarı FETÖ'nün hala nasıl Amerika'da üslenebildiğini anlamak kolay mı sanki?



Akıl dışılıklar

Ve akıl dışılığın dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücünü başarısızlıktan başarısızlığa sürüklemesini hayretler içinde izliyorsunuz. Bu akıl dışılıklar bu ülkeyi Vietnam felaketine sürüklemedi mi? Irak'ı işgal kararını alan bu aklın sahipleri, bu ülkeyi perişan etmediler ve IŞİD'in doğuşuna neden olmadılar mı? Afganistan'da Sovyetler'e karşı besledikleri El Kaide sonra bunların New York'unu vurmadı mı?



Yeni bir Vietnam mı?

Ve şimdi yeni bir Vietnam ihtimaline oynuyor bu Trump'lar, Bolton'lar, Pompeo'lar, Pence'ler... Venezuela'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero, ABD'nin ülkesine girmesinin an meselesi olduğunu belirtti.

ABD'nin ülkesine müdahalesinin an meselesi olduğunun altını çizen Valero, "Kolombiya'da 8 askeri üsleri var.

Kolombiya üzerinden müdahaleyi deneyecekler" ifadesini kullandı.



Maduro da konuştu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da İspanya'nın La Sexta televizyonundaki programda "Donald Trump'ın karşısında dursanız ona ne derdiniz?" şeklindeki bir soruya "Dur, dur Donald Trump. Elini kana bulayacak hatalar yapıyorsun. Onların istediği, darbelerin, kendi boyundurukları altında çalışan ve doğal zenginliklerimizi kullanan hükümetlerin olduğu 20. yüzyıla dönmek.

Bu imkansız. Latin Amerika ve Karayipler ABD'nin arka bahçesi olamaz." cevabını verdi