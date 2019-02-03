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MEHMET BARLAS
03 Şubat 2019, Pazar BAŞYAZI MEHMET BARLAS

Venezuela’da olup bitenler konusunda CHP neden hiç konuşmuyor?

Siz de merak etmiyor musunuz? Bütün dünya ve bu arada de, Amerika Birleşik Devletleri'nin 'ya uyguladığı korsanlık hukukunun yansımalarını tartışıyor. Kimi Maduro'dan kimi de Trump'ın adamı Guaido'dan yana... Siyaset âleminde bu konuda ne düşündükleri bilinmeyen iki kuruluş var. Biri diğeri de ... Bu iki siyasi partinin sözcüleri Amerika'yı kızdırmaktan mı çekiniyorlar?

Çavuşoğlu İzmir'deydi
Önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'ye destek vermek için 'deydi. Çavuşoğlu İzmir'de, önemli gözlemlerini seslendirirken şöyle konuştu: "Türkiye hedef ülke olmaktan hiçbir zaman çıkamaz. Bugün de hedefi yarın da olacaktır. Ama biz ne kadar güçlü olursak önümüze çıkanları aştığımız gibi hedeflerimize daha kolay ulaşırız.
"- Bu yerel seçimler Türkiye için ve Türkiye geleceği ve dünya için önemli. Dünya ile ne ilgisi var diyebilirsiniz? Her seçimde tüm dünyanın gözü Türkiye'de... Niye? Bu Recep Tayyip Erdoğan bu seçimleri üst üste nasıl kazanıyor.

Batı ve Erdoğan
"-Batı'da son zamanlarda 'Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin' diyenler de var. O bakımdan bu seçimin bu yüzden de önemi var. Girişimci ve insani dış politika izliyoruz. Bunu başarılı şekilde Cumhurbaşkanımız liderliğinde uyguluyoruz."

Kimler laf taşıyor?
Evet... Çavuşoğlu'nun da söylediği gibi "Batı'da son zamanlarda 'Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin' diyenler de var." Ayrıca Batı'da Erdoğan'ın kaybetmesi gerektiğini söyleyenlere Türkiye'den kimlerin malzeme taşıdığını da dünya âlem biliyor. Bunlar Erdoğan ve Türkiye hakkında ağızlarına gelen her şeyi rahatça söylerken, Amerika'nın hukuk ve ahlak dışı eylemlerine falan ses çıkartmıyorlar.
Siz de merak etmiyor musunuz? CHP, Venezuela'da olup bitenler hakkında acaba ne düşünüyor? Venezuela'da yaşanılanlar siyaset mesleğinin dışındaki durumlar mı?

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