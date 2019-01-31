İnsanlık dışı davranışlar karşısında insanlık seyirci kalsa bile, doğa bu gibi durumlarda yanlış yapanlara cezalar verebiliyor. Buna en son örnek, küresel ısınmaya karşı önlemler almak için yapılan Paris Anlaşması'ndan çekilen Trump Amerika'sının şu anda içinde bulunduğu dondurucu soğuklardır.



Paris anlaşması

Donald Trump, seçim kampanyası döneminde verdiği taahhüdü hayata geçirerek, Paris İklim Anlaşması'ndan ülkesinin imzasını çekmeye karar vermişti... Anlaşma, fosil yakıtların kullanımının kısıtlanması ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla, küresel sıcaklık artışının 1,5 ila 2 derecede kalması için ülkelerin çaba göstermesini öngörüyor.



Dar görüşlülük

2016 yılında imzalanan bu anlaşma, küresel ısınmayla dünya çapında mücadele edilmesi ve önlemler alınması için atılmış en önemli uluslararası adımlardan biri olarak gösteriliyor. Trump, kararının gerekçesini anlaşmanın ABD'nin 'dezavantajına olması ve diğer ülkelere ABD'ye karşı ekonomik avantaj sağlaması' olarak açıklamıştı.



Chicago donuyor

Ve şimdi küresel ısınma karşısında umursamaz tutum izleyen Trump Amerika'sının iç ve kuzey eyaletlerinde kutup soğukları yaşanıyor. Ülkenin ikinci büyük kenti olan Chicago'da rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık değerlerinin sıfırın altında 50 derece civarlarına düşmesi bekleniyor. Bu değerler, Chicago'nun Antarktika'dan daha soğuk hale gelmesi anlamına geliyor. Uzmanlara göre -50'de bir kişi 4-5 dakikada donabilirmiş.



-60 derecelik hava

Soğuk hava dalgasından en çok etkilenmesi beklenen şehirlerden biri olan Minnesota'da da rüzgar etkisiyle birlikte hissedilen sıcaklığın -60 dereceye ulaşması beklenirken, halka evlerinden çıkmama çağrısı yapıldı. Illinois, Iowa, Minnesota, North Dakota, South Dakota, Wisconsin, Kansas, Missouri, Montana ve Nebraska kentlerinin soğuk hava dalgasından en çok etkilenen bölgeler olması bekleniyor. ABD genelinde 1,550'si Chicago'dan olmak üzere 2700 uçuşun iptal edildiği belirtildi.