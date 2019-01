31 Mart günü yapılacak olan yerel seçimler, aslında bir genel seçim kadar önemlidir. Çünkü Ankara ve İstanbul gibi iki kenti muhalefet adaylarının kazanması halinde, hem Cumhur İttifakı'nın büyüsü bozulmuş olacak, hem de özellikle Kılıçdaroğlu zaten yıpratıcı bir üslupla sürdürdüğü siyaseti tırmandırarak, iktidarı yıpratacaktır.



Gökçek'ten Yavaş'a

Bu bakımdan Cuma akşamı Beyaz TV'de Melih Gökçek'in yaptığı açıklamalar ve CHP'nin Ankara Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a dönük iddialar, önemliydi. Mansur Yavaş'ın Beypazar Belediye Başkanıyken seslendirdiği hiçbir vaadi gerçekleştirmemiş olması ve bu ilçedeki çok değerli bir araziyi FETÖ'cülere peşkeş çektiği şeklindeki iddia, cevaplandırılması gereken önemdeydiler.



Neden Yavaş?

Ankara sade Başkent değil. Türkiye'nin her yöresinden göç alan bir ortak kültür mekanı da... Mansur Yavaş'ın ısrarla bu kentin yönetimine aday olması ve CHP'nin de kendi kadroları içinden bir isim arayacak yerde, eski bir ülkücüye cankurtaran simidine sarılır gibi sarılması, aslında sorgulanması gereken bir durumdur. Eğer Melih Gökçek'in iddia ettiği gibi işin içinde FETÖ'ye dönük bir arayış varsa, bu durumu kabul etmek zor olacaktır.



İstanbul'da durum

İstanbul'a gelince, son Başbakan ve şimdiki Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın karşısında Ekrem İmamoğlu açıkçası hafif kalmaktadır. Bu dengesizliği CHP herhalde kentteki Kürt kökenli seçmenler içindeki HDP/PKK yatkınlarını devreye sokarak etkisiz kılmaya çalışacaktır. Ancak Millet İttifakı'nın ortağı İyi Parti'nin milliyetçi kimliği ile CHP'nin HDP'ye dönük aşk ilişkisi nasıl bağdaşacaktır? Bu arada CHP'nin çantada keklik gibi gördüğü İzmir'in seçmeni bakalım 31 Mart'a nasıl bir mesaj verecek CHP'ye...



Dikkatli olalım

Venezuela'da da gördük. Dışarıda ve içeride birileri, kirli işler çevirmek için sürekli beklerler... 31 Mart sonrasında yeni bir Gezi Kalkışması için hazırlıkların yapılıyor olması ihtimali herhalde göz ardı edilmemelidir. Bu açıdan devletin güvenlik güçleri kadar Türk seçmeninin bilinci de, ağırlıklı sorumluluk taşıyor.