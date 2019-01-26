Trump'ın Venezuela'nın seçilmiş başkanı Maduro'yu tanımadığını ve onun yerine muhalefeti temsil eden Meclis Başkanı Guaido'yu Venezuela'nın Cumhurbaşkanı olarak tanıdığını açıklaması, çeşitli ülkelerde ve çeşitli dönemlerde darbeler yaptıran Amerika'nın seçtiği yeni bir darbe yöntemini ifade ediyor.



Muhalefet ve ABD

Bundan sonra çeşitli ülkelerin muhalefet partileri temsilcilerinin Amerika'ya yapacakları ziyaretler, o ülkelerin istihbarat servisleri tarafından dikkatle izlenilecektir. Bu açıdan Türkiye'deki muhalefet partileri temsilcilerinin geçmişte Washington'da yaptıkları temaslar da, şimdi farklı açılardan değerlendiriliyor.



Trump meşru mu?

Bu arada Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, Trump'ın davranışına aynen karşılık verse ve "Venezuela Amerika Birleşik Devletleri'nin meşru temsilcisi olarak Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi tanımaktadır. Kasıtlı ve yanlış davranışları ile ülkesinde devleti kilitleyen Trump meşru Başkan değildir" deseydi ne olurdu? Maduro, Trump'ın danışmanı Roger Stone'nın Mueller Komitesi'nin iddiaları çerçevesinde dün tutuklanmasını da, karşı savına ekleyebilirdi.



Boltun'ın planı

Amerika'nın Venezuela'daki darbe girişimine, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Bolton'ın yaptığı açıklamalar, yeni bir boyutu gündeme getirdi. Meclis Başkanı Guaido'yu ülkenin lideri olarak tanıdıklarını tekrarlayan Bolton Venezuela'nın petrol gelirinin Guaido'ya aktarılması için çalışma yaptıklarını açıkladı.



Yeni bir darbe yönetimi

Ayrıntıları bilinmese de, bu açıklama Washington'un geleneksel diplomatik önlemlerin ötesine geçerek, zaten çok ağır bir ekonomik çöküş yaşayan Maduro hükümetinin nakit kaynaklarını kesmeye hazır olduğunu gösteriyor. OPEC verilerine göre Venezuela 2017 yılında 31.440 milyar dolar petrol geliri elde etti. Ülkenin toplam ihracatı 32 milyar 75 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Trump'ın deliliği

Bu arada Maduro "Donald Trump kendisini dünyanın polisi ve Latin Amerika ile Karayipler lideri olduğuna inanma deliliğini yaşıyor" dedi. Guaido'nun yemini sonrasında kendisine destek veren silahlı kuvvetleri tebrik eden Maduro ,"Askeri güç konuştu. Anayasa, ülke ve halkla birlikteler" dedi.