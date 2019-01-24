CHP'nin büyük özelliği her seçimde seçmen kitlelerinden yığınla oy alabilmesi değildir herhalde. Ama CHP yerleşik bir geleneği temsil eden ve Türkiye Cumhuriyetinde ilklere imza atmış bir partidir. Ama bu yerel seçimler için aday belirlenmesi sürecinde CHP gelenekleri dışında davranışlar sergilenmekte... İzmir'i karıştıran bu durum Şişli için de tekrarlanınca, Mustafa Sarıgül "Yeter" dedi.



Baykal bile...

Oysa CHP'nin kadrolarında yer almış ve geçmişte yaptıkları hizmetlerle bilinen isimler, bu partiye ölünceye kadar bağlı kalırlar. FETÖ'cü bir kaset komplosu ile genel başkanlıktan devrilen Deniz Baykal'ı bile onun yerine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu tasfiyeye cüret edememiştir. Baykal'ın sağlık durumu onun CHP milletvekili olmasına engel olmamıştır.



Sarıgül olayı

Ve derken karşımıza Mustafa Sarıgül olayı çıkıveriyor. Şişli'nin her seçimde kazanan eski Belediye Başkanı Sarıgül, CHP yönetiminin isteği üzerine Şişli dışındaki deneyimlere de itilmiştir. Sonuçta İstanbul Belediye Başkan adayı olarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı seçimde aldığı oydan fazlasını almıştır.



Yeniden aday

Şimdi Mustafa Sarıgül, yeniden Şişli Belediye Başkan adaylığına dönmeye karar vermiş durumda. Ama bu defa CHP'den çıt çıkmıyor. Bir CHP'li olmamasına rağmen Ankara'da Mansur Yavaş'a sarılan CHP yönetimi, Mustafa Sarıgül'ün adaylık isteğine karşı dilsiz rolü oynamakta. CHP'li geçmişleri olmayan Mehmet Bekaroğlu'na ya da Abdüllafif Şener'e gösterilen muhabbet, Sarıgül'den esirgeniyor.



İstifa etti

Sonunda Mustafa Sarıgül'ün de sabır taşı çatladı. Dün yaptığı yazılı açıklamada "Bugün Şişli'ye hizmet vermek için yeniden adayım; karşımda muhatap bulamıyorum" dedikten sonra şunları söyledi:

"-Buna tepkisiz kalamazdım. Küçük kurnazlıklara teslim olamazdım. Bugün bir karar aldım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok yıpranmaması için veya kendi içlerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu rahatlatmak adına yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi'nden üzülerek istifa ediyorum."



Artık bağımsız aday

Peki bundan sonra ne yapacak Sarıgül?

"-Diyebilirsiniz ki Sarıgül Şişli'de Başkanlığa aday olacak mı? Cevabım net: Evet! Yarından itibaren çizeceğim yol haritamı Şişlililer ile birlikte belirleyeceğim. Ben çok kararlı ve huzurluyum. Gelişmeler hakkında sizlere sürekli bilgi aktaracağız."