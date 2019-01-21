O kadar çok ilgi çekici haber var ki... Örneğin Kraliçe'nin eşi 97 yaşındaki Prens Philip, kullandığı aracı devirdikten iki gün sonra yine Norfolk'da güvenlik kayışını takmadan araç kullanırken görülmüş. 92 yaşındaki Kraliçe de eğer bir akşam bir diskotekte genç bir adamla dans ederken görülürse, bu ikilinin uyum içinde oldukları anlaşılacaktır.



Öksüz falakaya

Bunun kadar ilgi çekici diğer bir haber de Fetullah Gülen'in darbe imamı Adil Öksüz'ü, bulaşıkları Arap sabunuyla değil deterjanla yıkadığı için falakaya yatırdığına ilişkindi. 15 Temmuz darbe teşebbüsü ertesinde Fetullah Gülen, Adil Öksüz'e falakaya yatırmaktan da öteye acaba ne yapmıştır? Ya da Öksüz falaka alışkanlığından ötürü mazoşist midir?



Trump'ın mantığı

Trump'ın DEAŞ hakkında söyledikleri de kapak olacak nitelikte bir haberdir. Donald Trump, Suriye'de çok az sayıda DEAŞ mensubu kaldığını ifade ederek, "Peki biz kimin için DEAŞ'lıları öldürüyoruz? Rusya'nın, İran'ın, Suriye'nin en kötü düşmanı DEAŞ. Dolayısıyla bizimle her zaman aynı fikirde olmayan insanlar için DEAŞ mensuplarını öldürüyoruz. Ayrıca (DEAŞ'ı yenerek) Esed'e de büyük bir iyilik yaptık." demiş.



Hasbilik ve hesabilik

İçerideki en çarpıcı haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu adaylarını açıklarken söylediklerine ilişkindi. Erdoğan'ın bu sözleri ile kimleri işaret ettiğini tartışanlar şimdi isim listeleri yapıyor. Erdoğan şunları söyledi:

"-Siyasetin bir hasbiliği vardır. Hem de hesabiliği vardır. Hasbilik işte ideal olanıdır. Hesabilik, menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik."



Trenden inenler

"-Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular, ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler. Ne olur bu tür şeyler olmasın."



Mutfaksız CHP

CHP'nin İzmir belediye başkanı ve galiba adayı Aziz Kocaoğlu da, konuşurken "CHP'de partinin mutfağı yok" sözünün arkasında durduğunu tekrarladı ve şöyle dedi:

"Pişmanlığım yok, partinin mutfağı olmadığını siyaset üretmediğini söyledim, bugün de söyledim. Bu çalışma yapılsaydı, ben burada adaylık çalışması yapmazdım. Partinin siyaset proje mutfağı yoktur. Bunu yapmamız gerekiyor dedim. Kişilerle ilgim yok. Gidişatın verdiği sorumlulukla aday adayı olmaya karar verdim"