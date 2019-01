Kraliçe Elizabeth'in 97 yaşındaki eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in direksiyonun başında olduğu Land Rover devrilince, İngiliz medyasında fırtınalar koptu. Çünkü Prens Philip yaşının çok ileri olduğunu gerekçe göstererek resmi görevlerden çekilme kararı almıştı.

Demek 97 yaş araç kullanmaya engel değilmiş ama Kraliçe'nin yanında bir törende ayakta durmaya engelmiş.



Prens Harry ve Megan

Bizde böyle kraliçeler, dükler, prensler olmadığı için, medyamız genç ve güzel yıldızların ve varlıklı erkeklerin birliktelikleri üzerinde çeşitlemeler yapmakta...

Bu açıdan İngiliz medyası daha şanslı...

Mesela Kraliçe'nin küçük torunu Prens Harry'nin Amerikalı dizi yıldızı Megan Markle'la evlenmesi ertesinde yazılan saray içi dedikoduların senaryolarından, medya için herhalde yıllarca sürecek malzemeler üretilecektir.



Trump ve Pelosi

Aynı durum biraz da Amerika için söz konusu... Başkan Trump'ın bir Başkan'dan beklenmeyen davranışları ve her biri fırtınalar yaratan tweetleri, Amerikan medyasında konu bolluğu yaratıyor. Örneğin son olarak Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat çoğunluğun lideri Nancy Pelosi'nin Afganistan'a askeri bir uçakla yapacağı seyahati durdurması ve Pelosi'yi hedef alan tweetinde "İstersen bilet parasını ödeyeceğin bir özel uçakla gidebilirsin" demesi, medyayı yine çıldırttı. Hatırlanacağı gibi Pelosi daha önce Trump'a "Kongre'de yapacağın Birlik Konuşmasını devleti durdurduğun için istersen Beyaz Saray'da yapabilirsin" uyarısında bulunmuştu.



Muharrem İnce olayı

Evet... Bizim medyatik figürlerimiz bu çapta eğlenceli değiller. Örneğin CHP'nin bitmez tükenmez Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Ankara, İstanbul gibi şehirlerde yerel seçimde AK parti yenilirse kendisinin Cumhurbaşkanı olabileceğine ilişkin değerlendirmesi, Prens Philip'in 97 yaşındayken trafik kazası yapması kadar ilgi çekici değildi. Ya da Kılıçdaroğlu'nun İlhan Gök'ün adını seslenirken "K" harfini "T" olarak okuması bile, Trump'ın gafları kadar ilgi çekici değildi.



FETÖ'nün imamları

Ancak bizim medyamız için de hazine değerinde bir kaynak var. Pensilvanya'da üslenen FETÖ elebaşının darbe imamlarının ele geçirilen Türkiye'yi bölüp ele geçirme planları, hayalleri bile zorlayan senaryolar içeriyor. FETÖ'nün Amerika'ya kaçan imamları bir gün Trump'ı devirip Amerika'nın yönetimini de ele geçirmeye kalkışırlarsa, herhalde çok eğleniriz.