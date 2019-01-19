Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mehmet Barlas > İngiliz ve Amerikan medyasında konular tükenmez ki...
MEHMET BARLAS
19 Ocak 2019, Cumartesi BAŞYAZI MEHMET BARLAS

İngiliz ve Amerikan medyasında konular tükenmez ki...

'in 97 yaşındaki eşi Edinburgh Dükü 'in direksiyonun başında olduğu devrilince, İngiliz medyasında fırtınalar koptu. Çünkü Prens Philip yaşının çok ileri olduğunu gerekçe göstererek resmi görevlerden çekilme kararı almıştı.
Demek 97 yaş araç kullanmaya engel değilmiş ama Kraliçe'nin yanında bir törende ayakta durmaya engelmiş.

Prens Harry ve Megan
Bizde böyle kraliçeler, dükler, prensler olmadığı için, medyamız genç ve güzel yıldızların ve varlıklı erkeklerin birliktelikleri üzerinde çeşitlemeler yapmakta...
Bu açıdan İngiliz medyası daha şanslı...
Mesela Kraliçe'nin küçük torunu 'nin Amerikalı dizi yıldızı Megan Markle'la evlenmesi ertesinde yazılan saray içi dedikoduların senaryolarından, medya için herhalde yıllarca sürecek malzemeler üretilecektir.

Trump ve Pelosi
Aynı durum biraz da Amerika için söz konusu... Başkan Trump'ın bir Başkan'dan beklenmeyen davranışları ve her biri fırtınalar yaratan tweetleri, Amerikan medyasında konu bolluğu yaratıyor. Örneğin son olarak Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat çoğunluğun lideri Nancy Pelosi'nin Afganistan'a askeri bir uçakla yapacağı seyahati durdurması ve Pelosi'yi hedef alan tweetinde "İstersen bilet parasını ödeyeceğin bir özel uçakla gidebilirsin" demesi, medyayı yine çıldırttı. Hatırlanacağı gibi Pelosi daha önce Trump'a "Kongre'de yapacağın Birlik Konuşmasını devleti durdurduğun için istersen Beyaz Saray'da yapabilirsin" uyarısında bulunmuştu.

Muharrem İnce olayı
Evet... Bizim medyatik figürlerimiz bu çapta eğlenceli değiller. Örneğin CHP'nin bitmez tükenmez Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin , gibi şehirlerde yerel seçimde AK parti yenilirse kendisinin Cumhurbaşkanı olabileceğine ilişkin değerlendirmesi, Prens Philip'in 97 yaşındayken trafik kazası yapması kadar ilgi çekici değildi. Ya da Kılıçdaroğlu'nun İlhan Gök'ün adını seslenirken "K" harfini "T" olarak okuması bile, Trump'ın gafları kadar ilgi çekici değildi.

FETÖ'nün imamları
Ancak bizim medyamız için de hazine değerinde bir kaynak var. Pensilvanya'da üslenen FETÖ elebaşının darbe imamlarının ele geçirilen Türkiye'yi bölüp ele geçirme planları, hayalleri bile zorlayan senaryolar içeriyor. FETÖ'nün Amerika'ya kaçan imamları bir gün Trump'ı devirip Amerika'nın yönetimini de ele geçirmeye kalkışırlarsa, herhalde çok eğleniriz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN