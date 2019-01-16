ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden haddini aşmış tweeti ertesinde, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin kopma noktasına gelmesi adeta kaçınılmaz gibiydi. Hem devletin hem de siyasetin sözcüleri Trump'a en ağır cevapları verdiler.



Hava düzeldi

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın tweetindeki Türkiye'nin işine gelen bölümü ele alıp, siyasetin akılcı yönünü devreye soktu. Trump'ı telefonla aradı ve yaptığı görüşmede Suriye'de oluşturulacak "Güvenli Bölge" konusunu ön plana aldı. Sonuçta Trump da sanki Türkiye'yi ekonomik saldırı ile tehdit etmemiş gibi davrandı ve yeni tweetinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında da konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var" dedi.



FETÖ darbesi

Belli ki sade Trump'ın kişiliğinden kaynaklanan istikrarsızlıklara dayanmıyor Türk-Amerikan ilişkilerindeki inişler ve çıkışlar... Amerikan derin devletinin organları arasındaki görüş ayrılıkları da Türk-Amerikan ilişkilerine yansımakta. Pentagon'un geçmişteki askeri darbelere dayalı olarak yaptığı hesaplar, 1 Mart Tezkeresi TBMM'de reddedildiğinden beri alt üst oldu. Neticede son darbe girişimi olan 15 Temmuz 2016'daki olay, Amerika ile FETÖ ilişkilerini farklı açıdan gündeme getirdi. Pentagon'un yerine FETÖ'nün geçtiği gerçeği şimdi çarpıcı biçimde gündemde.

Şu anda Türk siyasetine yön veren isim olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını izlemek, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğini en sağlıklı biçimde anlamaya yarayacaktır.



Anlayış birliği

Dün AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik küstah tehdidi için, " "Trump'ın sosyal medya hesabından verilen bir takım mesajlar beni ve arkadaşlarımı üzdü" dedi. Erdoğan, Trump ile görüşmesine ilişkin açıklamasında ise, "Dün akşam müspet bir görüşme yaptık. Bizim tarafımızdan Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge teyit edildi. Trump'la tarihi öneme sahip bir anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Bolton hatalıydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin YPG'ye güvence şartı içinse, "Bunu kabullenmemiz, yutmamız mümkün değil. Bolton çok ciddi yanlış yapmıştır, taviz vermeyiz" dedi. Erdoğan konuşmasında ayrıca, "Askeri harekat için hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakında Suriye topraklarındaki terör gruplarını etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz" diye konuştu.