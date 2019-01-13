Dünyanın kabadayısı rolünü oynayan Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında kafası çok karışık bir devlet olduğunu görmemek imkansızdır.

Trump bir tehdit mi?

Amerika'dan gelen son haberin kaynağı The New York Times gazetesidir. Bu habere göre, FBI (Federal Soruşturma Bürosu), Başkan Donald Trump'ın gizli biçimde Rusya için çalışıp çalışmadığını anlamak için bir araştırma başlatmış.

FBI'ın Başkanı James Comey'i Başkan Trump 2017 Mayısında görevden alınca, FBI kadroları Trump hakkında kuşku duymaya başlamışlar.

Comey partizanmış

Sonuçta şu anda Başkan Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri için ulusal bir tehdit olup olmadığı konusu FBI tarafından araştırılıyormuş. Bu habere tabii ki Başkan Trump'ın sözcüsü Sarah Huckabee hemen cevap verdi ve görevden alınan James Comey'in itibarını kaybetmiş bir partizan olduğunu söyledi.

Gülen tehdit değil mi?

Evet... Amerika böylesine kafası karışık bir süper devlet... Güvenlik kuruluşları elinde büyük yetkiler bulunduran Başkanın Rus ajanı olup olmadığını tartışırlarken, Fetullah Gülen adındaki bir adamın Amerikan devletinin kamu fonlarıyla beslenip bir müttefik ülke olan Türkiye'de darbe tezgahlamasını sadece seyrederler.

Forbes'daki makale

Forbes dergisinde yazan Peter Greene, Gülen Örgütünü tahlil ederken, Amerika'nın sözleşmeli okul sistemini tahlil etmiş. Gülen'in Türkiye'deki adamlarını H-1B vizesi ile Amerika'ya getirdiğini ve onlara Amerika'da öğretmenlik yaptırdığını söyleyen Greene, Forbes'daki makalesinde şu konulara değinmiş:

Sürgündeki hükümet mi?

"Gülen okulları Gülen ile bağlantılı inşaat firmaları gibi gruplara para akıtmakla da suçlanıyor. Bazı muhafazakar kesimden eleştirmenler Gülen okullarının beyin yıkama merkezleri olarak kullanıldığından endişe ederken, bazıları da Gülen okullarının, ABD'lilerin verdiği vergileri, sürgündeki bir hükümeti fonlamak için kullandığını düşünüyor."

140 okulu var

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 1999 yılından bu yana ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ülke genelinde 140 civarında sözleşmeli okulu ve bu okullar vasıtasıyla devletten yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık geliri yöneten kişi olarak biliniyor. Söz konusu okullarda her yıl yaklaşık 60 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı belirtiliyor.